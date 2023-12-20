ФОТО ДНЯ ⟩ В чемпионате Эстонии по плаванию, который стартовал в Кохтла-Ярве, участвует Энели Ефимова

По словам спортсменки, она принимает участие в чемпионате Эстонии в расслабленном режиме и для разнообразия будет соревноваться не в своем основном виде - брассе, а в других видах плавания. В среду утром она участвовала в предварительных заплывах на 50 метров вольным стилем. Она также вышла в вечерний финал, но не с лучшим временем дня. Кроме того, Ефимова выступит за свой клуб, школу плавания "Калев", в эстафете, а в четверг утром снова стартует на дистанции 100 метров вольным стилем.