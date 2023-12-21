ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем обусловлен продолжающийся рост безработицы во втором полугодии в Ида-Вирумаа?

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа на этой неделе вырос до 13 процентов. В последний раз безработица в уезде была такой высокой более двух с половиной лет назад, главным образом из-за увольнений, вызванных ограничениями из-за коронавируса. В настоящее время в Ида-Вирумааском отделении кассы по безработице зарегистрировано более 7300 безработных, а вакансий всего 385. С сентября число безработных выросло более чем на 800 человек.