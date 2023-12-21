ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем обусловлен продолжающийся рост безработицы во втором полугодии в Ида-Вирумаа?

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа на этой неделе вырос до 13 процентов. В последний раз безработица в уезде была такой высокой более двух с половиной лет назад, главным образом из-за увольнений, вызванных ограничениями из-за коронавируса. В настоящее время в Ида-Вирумааском отделении кассы по безработице зарегистрировано более 7300 безработных, а вакансий всего 385. С сентября число безработных выросло более чем на 800 человек.
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:
- Крупных сокращений в Ида-Вирумаа не было, но в условиях нынешней экономической депрессии многие предприятия сокращают количество сотрудников. Например, концерн "Eesti Energia" в течение года постепенно сократил несколько сотен человек из-за сокращения использования сланца.
Многие работодатели говорят, что стараются отложить увольнения до последнего момента, поскольку знают, что потом будет очень сложно вернуть хороших сотрудников. Но в сложной экономической ситуации в какой-то момент, к сожалению, нет другого способа сохранить предприятие и рабочие места для других людей.
Есть опасения, что уровень безработицы будет постепенно расти также в начале нового года, ведь вакансий уже давно не было так мало, как сейчас.