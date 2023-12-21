ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Власти сопутствует ответственность - пример Репинского

Часть из них согласились уволиться по собственному желанию с компенсацией в размере полугодовой зарплаты. Однако теперь прокуратура поручила суду рассмотреть эти произошедшие несколько лет назад события, посчитав, что Репинский действовал незаконно, будучи волостным старейшиной, и причинил материальный ущерб Йыхви. Дополнительные обвинения, связанные с предполагаемым злоупотреблением Репинского компенсациями расходов в Рийгикогу, лишь усиливают подозрение, что он не совсем хорошо осознавал сопутствующую политической власти ответственность. В конце концов он был наказан также йыхвискими избирателями, когда его не избрали даже в волостное собрание.

К сожалению, приходится признать, что у нас многие стремящиеся в местную политику люди воспринимают это как возможность получить какие-то дополнительные блага и не понимают, что в демократическом обществе власть не является безграничной. Мол, если я нахожусь при власти, то у меня есть право получить что-то дополнительно за счет налогоплательщика. Это подтверждают несколько происходивших в Ида-Вирумаа на муниципальном уровне уголовных расследований, из которых одно из наиболее известных в последнее время - дрейфующее сейчас в направлении суда связанное с кохтла-ярвеской властью дело о коррупции, главным фигурантом которого является бывший политический союзник Репинского Николай Осипенко.