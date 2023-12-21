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План перевода библиотеки в спортцентр взбудоражил кохтлаярвесцев

Ирина Кивисельг
, журналист
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В обновление здания детской библиотеки и читального зала семь лет назад инвестировали около 300 тысяч евро, теперь оно теплое и уютное.
В обновление здания детской библиотеки и читального зала семь лет назад инвестировали около 300 тысяч евро, теперь оно теплое и уютное. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Читателей Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки встревожила информация о том, что в планах руководства города стоит вопрос о переводе библиотеки с Пярна, 27 и читального зала, который находится на Тууслари, 19, в помещения спортивного центра "Wiru". Они считают, что это значительно затруднит доступ к книгам и библиотечным мероприятиям пожилым людям и маленьким детям.

- Лично я своего ребенка туда не пущу, это только кажется, что у нас маленький город и расстояние не такое большое, - сказала читательница с 15-летним стажем Ханна Копф. - Дорога небезопасная, особенно зимой, когда темнеет рано. Транспорт туда почти не ходит, а своих машин у многих горожан нет, особенно у пожилых. В библиотеку ходит много пенсионеров, в читальном зале проходят разные мероприятия для детей и взрослых, выставки, которые посещают много людей. Во время каникул там тоже полно детей. Давно сложился клуб по интересам, уверена, что в спортцентр многие люди не пойдут. Будет мало читателей - библиотеку совсем закроют?

Активные посетители читального зала даже составили письмо, под которым уже подписались несколько десятков человек. "Во время капремонта помещения детской библиотеки и читального зала были перестроены с учетом специфики библиотечной работы, - приводят они аргументы. - Вложены большие средства в оборудование конференц-зала, различных уютных и удобных уголков, благодаря чему дом наполнен литературой и творчеством. Здесь тепло во всех смыслах слова, сюда приходят младшие школьники и группы из детсадов - библиотека находится в десяти минутах ходьбы, вряд ли воспитатели поведут малышей в спортцентр..."

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