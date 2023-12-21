План перевода библиотеки в спортцентр взбудоражил кохтлаярвесцев

- Лично я своего ребенка туда не пущу, это только кажется, что у нас маленький город и расстояние не такое большое, - сказала читательница с 15-летним стажем Ханна Копф. - Дорога небезопасная, особенно зимой, когда темнеет рано. Транспорт туда почти не ходит, а своих машин у многих горожан нет, особенно у пожилых. В библиотеку ходит много пенсионеров, в читальном зале проходят разные мероприятия для детей и взрослых, выставки, которые посещают много людей. Во время каникул там тоже полно детей. Давно сложился клуб по интересам, уверена, что в спортцентр многие люди не пойдут. Будет мало читателей - библиотеку совсем закроют?