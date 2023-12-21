Решение о будущем гимназии в Тойла примут в следующем году

Тойлаское волостное управление представило Министерству образования и науки три альтернативы того, как упорядочить свою образовательную сеть, и теперь ждет обратной связи о том, по какому решению можно будет продолжить переговоры.
Первый вариант таков, что в Тойла продолжится обучение в гимназической ступени и министерство добавит в виде исключения в меру поддержки упорядочения школьной сети возможность реконструкции учебного здания гимназии. Эскизное решение по модернизации нынешнего здания школы у волости имеется.