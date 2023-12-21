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Решение о будущем гимназии в Тойла примут в следующем году

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Фотоснимок сделан на нынешней рождественской ярмарке в Тойлаской гимназии.
Фотоснимок сделан на нынешней рождественской ярмарке в Тойлаской гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление представило Министерству образования и науки три альтернативы того, как упорядочить свою образовательную сеть, и теперь ждет обратной связи о том, по какому решению можно будет продолжить переговоры.

Первый вариант таков, что в Тойла продолжится обучение в гимназической ступени и министерство добавит в виде исключения в меру поддержки упорядочения школьной сети возможность реконструкции учебного здания гимназии. Эскизное решение по модернизации нынешнего здания школы у волости имеется.

В качестве второй альтернативы волостное управление предлагает, чтобы министерство финансировало в рамках меры поддержки упорядочения школьной сети строительство нового учебного здания для основной школы, а также передало в руки государства содержание гимназической ступени в Тойла. Предпосылка альтернативы заключается в том, чтобы учебная деятельность происходила по нынешнему местоположению школы, а государство изыскало дополнительные возможности для модернизации находящихся в распоряжении гимназии помещений.

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