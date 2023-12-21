Популярность благотворительной ярмарки в Силламяэском музее растет

Организатор ярмарки и продавец, музейный педагог и руководитель проектов Ирина Замарина сказала, что в этом году принесли более 2000 разных вещей от 33 производителей, включая организации, работающие с людьми с недостатком здоровья: "Sillamäe Kodu", "Sinimäe Kodu", "Sillamäe Hea Hoog" и "Sügis".

- Это больше прошлогоднего, - сравнивает она. - С каждым годом количество участников и покупателей растет. В музее было продано около шестисот изделий на 2624 евро, из которых 740 евро 90 центов передано для людей с недостатком здоровья, так как десять процентов от продажи изделий идет на поддержку творческих людей с недостатками здоровья. Деньги небольшие, но творческим людям пригодятся. Очень приятно, что нашу ярмарку ждут покупатели, а у постоянных "поставщиков" товара уже есть свои "фанаты", которые приходят за их изделиями.