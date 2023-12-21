Популярность благотворительной ярмарки в Силламяэском музее растет

С 5 по 15 декабря в Силламяэском музее проходила традиционная зимняя ярмарка рукоделия - это самая длинная благотворительная ярмарка в регионе. Сотни покупателей заглянули сюда в поисках праздничных подарков и не ушли разочарованными.
Организатор ярмарки и продавец, музейный педагог и руководитель проектов Ирина Замарина сказала, что в этом году принесли более 2000 разных вещей от 33 производителей, включая организации, работающие с людьми с недостатком здоровья: "Sillamäe Kodu", "Sinimäe Kodu", "Sillamäe Hea Hoog" и "Sügis".