Государство спонсирует наукоемкие разработки продукции предприятий Ида-Вирумаа

«Оборотная сторона сокращения использования горючего сланца — это потребность в создании в Ида-Вирумаа хорошо оплачиваемых рабочих мест и возможности для реализации наукоемких проектов по технологическим разработкам», — заявил министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.

По словам министра, если мы хотим и дальше оставаться государством с успешной экономикой, создание в Эстонии продуктов и технологий с повышенной дополнительной ценностью неизбежно. «Поскольку сырье дорожает и глобальная конкуренция на рынках всё обостряется, необходимым Эстонии конкурентным преимуществом является создание и мировой экспорт умных товаров и технологий», — сказал Рийсало.

Пособие является частью Фонда справедливого перехода, цель которого — создать рабочие места с более высокой дополнительной ценностью, альтернативные сланцевой промышленности. Совокупный объем пособий составляет 5,4 млн евро, а доля финансирования, в зависимости от размера предприятия и уровня готовности технологии, — от 25% до 70%. Пособие предназначено для проектов, реализация или применение результатов которых будут проходить в Ида-Вируском уезде.

По словам руководителя программы прикладных исследований объединенного учреждения EAS и KredEx Мадиса Раукаса, пособие является частью программы прикладных исследований. «За пару лет мы проконсультировали более 600 уникальных проектов прикладных исследований и выделили предпринимателям пособия более чем на 100 миллионов евро. Благодаря этому в Эстонии создаются совершенно уникальные технологии мирового масштаба», — заявил Раукас и привел в пример дочернюю компанию Ragn-Sells, которая в настоящий момент разрабатывает в Ида-Вирумаа промышленную технологию для производства чистого карбоната кальция из сланцевой золы.

В результате проектов в Ида-Вируском уезде должны возрасти доля расходов на научные разработки предпринимателей и число предпринимателей, занимающихся НИОКР. К участию приглашаются бизнесмены, развивающие предпринимательство в Ида-Вируском уезде и инвестирующие в создание в регионе новых или существенно модернизированных технологий, процессов, товаров или услуг, конкурентоспособных на международном уровне.

Финансируются проведение прикладных исследований и разработки продукции, а также получение первичной защиты связанной с этим интеллектуальной собственности. Реализация проектов должна быть завершена к концу 2026 года. Пособие на проекты может составлять от 100 000 до 2 000 000 евро, а совокупный объем выделяемых пособий составит 5,447 млн евро. Заявки можно будет подавать до исчерпания бюджетных средств.