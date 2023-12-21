На границе в Нарве развернули 22 молдаванина

В среду, 20 декабря, в пограничном пункте в Нарве в Эстонию не впустили 22 молдованина, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.
Ко въезду в Эстонию не были допущены 22 гражданина Молдовы и восемь граждан России, сообщает Идаская префектура.
Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.
Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну и они вернулись в Россию.