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На границе в Нарве развернули 22 молдаванина

Эрик Калда
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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В среду, 20 декабря, в пограничном пункте в Нарве в Эстонию не впустили 22 молдованина, у которых не было законных оснований для пересечения эстонской границы.

Ко въезду в Эстонию не были допущены 22 гражданина Молдовы и восемь граждан России, сообщает Идаская префектура.

Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны.

Всем иностранцам был запрещен въезд в нашу страну и они вернулись в Россию.

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