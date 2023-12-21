В новом году государство выделит на реновацию квартир в Ида-Вирумаа 25 миллионов евро

Среди прочего целями являются стимулирование строительной деятельности в экономически сложной ситуации и создание условий для развития в Ида-Вирумаа рынка реновации в последующие годы. Ставки субсидий временно повышены, поскольку до сих пор в регионе почти не было интереса к модернизации зданий.

По сравнению с другими уездами активность квартирных товариществ Ида-Вирумаа по внедрению мероприятий для повышения энергоэффективности была исключительно низкой. С целью улучшения ситуации в новом году откроются два тура подачи заявок на общую сумму почти 25 миллионов евро. Первый тур подачи заявок объемом около 10 миллионов евро, финансируемый из Европейского фонда восстановления и устойчивости, откроется уже в начале нового года, а пособие можно будет использовать как на частичную, так и комплексную реконструкцию жилых домов.

Второй тур подачи заявок объемом почти 15 миллионов евро, финансируемый из Фонда справедливого перехода, откроется, как ожидается, в середине следующего года и будет направлен на комплексную реконструкцию. В обоих турах ходатайствовать о пособии можно будет через объединенное учреждение EAS и KredEx. Об открытии обоих туров будет объявлено за месяц.