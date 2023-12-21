Мэр Нарвы хочет добиться отсрочки по языковым требованиям для педагогов детсадов

На данный момент в Нарве складывается ситуация, когда большое число педагогов в детских садах не успевают к 1 августа следующего года закончить обучение на категорию С1. В связи с этим мэр Нарвы рассчитывает на поддержку государства в вопросе продления срока для этих педагогов, и намерен сохранить их на работе, но в должности помощника учителя, передает "Актуальная камера".

"Думаю, что у нас где-то 50—60 учителей в детских садах не могут сдать экзамен. Так что, если у нас 11 детских садов, то это где-то 5—6 учителей в каждом детском саду. Мы сумеем держать их нормально на работе и они продолжат свое обучение. И сделаем так, что есть учитель, и есть помощник учителя", - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс.

Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар не согласна с мнением мэра о том, что необходимо продлевать сроки для Нарвы. По ее мнению, было время для решения этого вопроса, и такие же проблемы в других самоуправлениях, и им никто не продлевает сроки. Она также отметила, что Нарва даже не ведет поиск соответствующих требованиям педагогов.

"Честно скажу, что я не видела коммуникации, например, на уровне города в другие регионы, что приезжайте в Нарву работать. Я не видела в разных CV-online или где-то еще, чтобы звали в детские сады работать. Я не вижу, чтобы кто-то искал учителей в детские сады реально, чтобы была бы какая-то кампания", - отметила директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар.

Но мэр Нарвы намерен договориться с государством, чтобы местные педагоги получили один год дополнительно на обучение, чтобы сохранить работу всех детских садов Нарвы.