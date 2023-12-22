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ФОТО ДНЯ ⟩ В Кохтла-Ярве установлена новая инсталляция

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве на Кескаллеэ установили новую световую инсталляцию, которая однозначно добавила горожанам праздничного настроения в ожидании Рождества и Нового года.

Яркая рамка нашла место напротив городской елки, и многие кохтлаярвесцы уже оценили новинку - почти каждый прохожий стремится подойти и сделать фото на память.

Причем остановить мгновение можно по-разному - на фоне площади и, наоборот, вглубь аллеи, часть деревьев которой также получила световое обрамление, что с приходом сумерек дает ощущение сказочного волшебства.

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