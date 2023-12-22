ФОТО ДНЯ ⟩ В Кохтла-Ярве установлена новая инсталляция

Яркая рамка нашла место напротив городской елки, и многие кохтлаярвесцы уже оценили новинку - почти каждый прохожий стремится подойти и сделать фото на память.

Причем остановить мгновение можно по-разному - на фоне площади и, наоборот, вглубь аллеи, часть деревьев которой также получила световое обрамление, что с приходом сумерек дает ощущение сказочного волшебства.