ФОТО ДНЯ ⟩ В Кохтла-Ярве установлена новая инсталляция

В Кохтла-Ярве на Кескаллеэ установили новую световую инсталляцию, которая однозначно добавила горожанам праздничного настроения в ожидании Рождества и Нового года.
Яркая рамка нашла место напротив городской елки, и многие кохтлаярвесцы уже оценили новинку - почти каждый прохожий стремится подойти и сделать фото на память.
Причем остановить мгновение можно по-разному - на фоне площади и, наоборот, вглубь аллеи, часть деревьев которой также получила световое обрамление, что с приходом сумерек дает ощущение сказочного волшебства.