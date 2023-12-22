Список почетных граждан Силламяэ пополнила Эльвира Сидорова

В четверг, 21 декабря, Силламяэское городское собрание приняло решение о присвоении звания почетного гражданина Силламяэ директору Силламяэской библиотеки Эльвире Сидоровой, кандидатуру представил совет библиотеки.
Эльвира Сидорова возглавляет Силламяэскую библиотеку уже тридцать лет. Она получила высшее библиотечное образование в Ленинградском институте культуры, пришла работать в Силламяэскую библиотеку в 1973 году, а через десять лет стала директором. Работала также вице-мэром Силламяэ.
Коллеги отмечают, что она отличный организатор и за свою многолетнюю деятельность сделала для города много полезных и важных дел. Умеет смотреть вперед, приветствуя любые инициативы сотрудников, и не забудет поблагодарить, даже если чья-то идея будет отвергнута.
Благодаря ей библиотечная жизнь богата на события и постоянно развивается. Треть жителей приморского города пользуются различными услугами библиотеки и, несмотря на отток населения, количество посетителей не уменьшается. Здесь работают клуб эстонского языка и клуб любителей поэзии. Сложились хорошие традиции: Дни родного языка, конкурсы "Живая классика" и "Дни библиотек", в которых участвуют и ученики образовательных учреждений города. Проходят моноспектакли актеров эстонских театров, различные мастер-классы для взрослых и детей, Бальмонтовские чтения и так далее.
Слава о многих мероприятиях, которые здесь проводятся, разлетелась не только по уезду, но и за пределы страны. В библиотеке активно ведется и социальная работа с людьми с ограниченными возможностями в сотрудничестве со многими попечительскими учреждениями.
В 2014 году Эльвира Сидорова была награждена Почетной грамотой города Силламяэ. В 2017 году отмечена премией фонда "Капитал культуры Эстонии" и премией за заслуги Эстонского общества библиотекарей. В 2021 году президент ЭР Керсти Кальюлайд вручила ей Орден Белой звезды V степени за популяризацию эстонской литературы и культуры.
- Очень приятно, что заметили, но прежде всего я считаю, что это признание не только моего личного труда, а нашей профессии, ее важности и значимости, - говорит Эльвира в ответ на многочисленные поздравления, посыпавшиеся в ее адрес. - К сожалению, наша работа обычно не находится в фокусе широкой общественности, но это тоже очень большая, фундаментальная область культуры. Библиотека давно перестала быть только местом собрания книг. Спасибо коллективу, сотрудникам, которые изо дня в день кропотливо делают свою огромную работу, которая часто незаметна, да и зарплаты трудно назвать мотивирующими, но наши люди стараются ко всему подходить творчески и с душой. Кто бы я была без них - как полководец без войска. Спасибо им!
В списке почетных граждан Силламяэ теперь 17 человек. В прошлом году это звание было присвоено Елене Коршуновой.