Список почетных граждан Силламяэ пополнила Эльвира Сидорова

- Очень приятно, что заметили, но прежде всего я считаю, что это признание не только моего личного труда, а нашей профессии, ее важности и значимости, - говорит Эльвира в ответ на многочисленные поздравления, посыпавшиеся в ее адрес. - К сожалению, наша работа обычно не находится в фокусе широкой общественности, но это тоже очень большая, фундаментальная область культуры. Библиотека давно перестала быть только местом собрания книг. Спасибо коллективу, сотрудникам, которые изо дня в день кропотливо делают свою огромную работу, которая часто незаметна, да и зарплаты трудно назвать мотивирующими, но наши люди стараются ко всему подходить творчески и с душой. Кто бы я была без них - как полководец без войска. Спасибо им!