Через Нарву в Эстонию пытались нелегально проникнуть индусы

После полуночи в пятницу шестеро граждан Индии, не имеющих права на въезд в Евросоюз, попытались проникнуть в Эстонию через Нарвский погранпереход.
"Мы не позволили этим людям пересечь границу и не пустили их в Эстонию, а российская пограничная служба разрешила им вернуться в Россию", - заявил пресс-представитель Идаской префектуры.
В четверг на Нарвском пограничном переходе запретили въезд в Эстонию двоим гражданам России, двоим гражданам Грузии и одному гражданину Молдовы, у которых не было для этого оснований.