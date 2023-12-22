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Через Нарву в Эстонию пытались нелегально проникнуть индусы

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

После полуночи в пятницу шестеро граждан Индии, не имеющих права на въезд в Евросоюз, попытались проникнуть в Эстонию через Нарвский погранпереход.

"Мы не позволили этим людям пересечь границу и не пустили их в Эстонию, а российская пограничная служба разрешила им вернуться в Россию", - заявил пресс-представитель Идаской префектуры.

В четверг на Нарвском пограничном переходе запретили въезд в Эстонию двоим гражданам России, двоим гражданам Грузии и одному гражданину Молдовы, у которых не было для этого оснований.

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