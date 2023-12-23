Михкель Нестор: Чего ждать в 2024 году в экономике?

В соответствии с прогнозом SEB, экономический рост еврозоны ограничится в следующем году всего лишь 0,7%, экономический рост Финляндии составит 0,5%, а в Швеции экономика даже уменьшится на 0,4%. Для здешних деревообрабатывающей и мебельной промышленности спад на строительных рынках Северных стран станет настоящим испытанием. Но в то же время они являются все же меньшей частью экспортирующих производств.

В соответствии с прогнозами, процентные ставки в следующем году будут довольно быстро снижаться, что позволит как домовладениям, так и предприятиям больше потреблять и инвестировать. Хотя восстановление будет медленным, в первой половине следующего года экспорт, очевидно, достигнет своего дна, и дальше мы можем рассчитывать на его медленный рост.

"В экономике 2024 год станет, скорее, периодом топтания на месте, нежели движения вперед, однако очень страшные сценарии по-прежнему кажутся маловероятными". Михкель Нестор, аналитик SEB

Уменьшение объемов производства на экспортирующих предприятиях означает, к сожалению, что уменьшится также потребность в рабочей силе. Поскольку перерабатывающая промышленность является в Эстонии крупнейшим работодателем, то это окажет значительное влияние на занятость. В то же время в большинстве других секторов экономики изменения конъюнктуры будут более скромными, поэтому необходимость сокращения рабочих мест там будет не так велика.