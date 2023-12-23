Михкель Нестор: Чего ждать в 2024 году в экономике?

Завершающийся год не был для экономики Эстонии успешным, что омрачает также ожидания, связанные с будущим. Но, как говорится, ночь наиболее темна перед рассветом, и в 2024 году начнут восстанавливаться как экономический рост, так и вера людей в более светлое будущее.
Год подходит к концу и пора подводить итоги. Что касается экономики Эстонии, то, к сожалению, больших радостных вестей в 2023 году тут не было. Самой большой проблемой экономики нынче, бесспорно, было прозябание внешней торговли.
Быстрый рост процентных ставок сильно ударил по двум нашим основным торговым партнерам - Финляндии и Швеции. На них двоих приходится почти 30% всего экспорта товаров Эстонии, а это значит, что падение тамошнего спроса компенсировать трудно. Если экономика еврозоны заканчивает этот год с маленьким ростом, то Финляндии и Швеции приходится мириться с уменьшением ВВП.
Для Эстонии особенно болезненным ударом стала сильная зависимость от тамошнего спроса в секторе строительства и недвижимости. Из-за подорожавших кредитов работы в этой сфере нынче заглохли и объемы строительства уменьшились почти наполовину.
Падение экспортного спроса повлияло не только на Северные страны, но и на остальную Европу. В постпандемийную эпоху люди хотели потреблять, скорее, услуги, чем товары, а для зависящих от производства государств такая среда оказалась бы неблагоприятной даже без повышения процентных ставок.
К счастью, Эстония тоже экспортирует услуги, на которые приходится около трети всего объема внешней торговли. Если экспорт товаров снизился за первые девять месяцев года в пересчете на постоянные цены на 13%, то экспорт услуг даже вырос на 3%. Большим подспорьем тут стал сильный эстонский технологический сектор, на показатели которого охлаждение экономической среды повлияло значительно меньше.
Позитивно, что сильный рост процентных ставок замедлил инфляцию. Если в начале года инфляция в Эстонии приближалась к 19%, то в ноябре повышение цен составило в среднем 4%. Поскольку в то же время рост зарплат был большим, то восстанавливаться начала также покупательная способность эстонцев.
Прежнее очень высокое потребление и крайне низкая потребительская уверенность не позволили этим позитивным тенденциям отразиться также на внутреннем потреблении. Объем продаж розничной торговли по сравнению с прошлым годом уменьшился нынче на 8%. К счастью, это изменение произошло на высокой сравнительной базе и продажи в розничной торговле сегодня близки к показателям данного сектора за 2021 год.
В последние месяцы года начала ухудшаться ситуация на рынке труда. Если в начале года занятость еще росла, то по состоянию на октябрь работой были заняты, по данным Налогово-таможенного департамента, уже на 8000 человек меньше, чем в тот же период прошлого года. К счастью, и эти негативные изменения произошли по сравнению с очень высокой базой. Уровень занятости в Эстонии по-прежнему один из самых высоких во всем Евросоюзе, и он также значительно более высокий, чем наш средний исторический уровень.
Но чего же ждать от 2024 года? Около 80% ВВП Эстонии дает экспорт, и это значит, что восстановление нашей экономики в первую очередь зависит от внешних рынков. Если посмотреть на прогнозы, сделанные относительно еврозоны и наших главных торговых партнеров, то они тоже не особо радуют.
В соответствии с прогнозом SEB, экономический рост еврозоны ограничится в следующем году всего лишь 0,7%, экономический рост Финляндии составит 0,5%, а в Швеции экономика даже уменьшится на 0,4%. Для здешних деревообрабатывающей и мебельной промышленности спад на строительных рынках Северных стран станет настоящим испытанием. Но в то же время они являются все же меньшей частью экспортирующих производств.
В соответствии с прогнозами, процентные ставки в следующем году будут довольно быстро снижаться, что позволит как домовладениям, так и предприятиям больше потреблять и инвестировать. Хотя восстановление будет медленным, в первой половине следующего года экспорт, очевидно, достигнет своего дна, и дальше мы можем рассчитывать на его медленный рост.
"В экономике 2024 год станет, скорее, периодом топтания на месте, нежели движения вперед, однако очень страшные сценарии по-прежнему кажутся маловероятными".
Михкель Нестор, аналитик SEB
Уменьшение объемов производства на экспортирующих предприятиях означает, к сожалению, что уменьшится также потребность в рабочей силе. Поскольку перерабатывающая промышленность является в Эстонии крупнейшим работодателем, то это окажет значительное влияние на занятость. В то же время в большинстве других секторов экономики изменения конъюнктуры будут более скромными, поэтому необходимость сокращения рабочих мест там будет не так велика.
Развитию рынка труда, бесспорно, посодействует то обстоятельство, что в эстонской экономике постоянной становится нехватка рабочих рук. Еще совсем недавно у нас бывали периоды, когда росту производства на предприятиях препятствовала прежде всего нехватка работников, а не низкий спрос. Благодаря высоким прибылям прежних лет предприятия сейчас хорошо капитализированы, что позволяет сохранять рабочие места. Но это, конечно, до тех пор, пока будет сохраняться вера, что спрос скоро восстановится. Поскольку в большинстве секторов конкуренция за работников по-прежнему напряженная, то не стоит опасаться, что остановится также рост зарплат. В соответствии с прогнозами SEB, средняя брутто-зарплата увеличится в следующем году на 6,5%.
Последние два года домохозяйства беспокоил очень быстрый рост цен. В следующем году он станет, к счастью, значительно более скромным. Рост цен мог бы быть еще меньшим, однако, как нам известно, в 2024 году нас ждет повышение налога с оборота, что, как правило, означает для потребителя рост цен на 2%. Это наверняка повлияет также на потребление, однако постепенно растущая потребительская уверенность и сравнительная устойчивость рынка труда позволят все-таки домохозяйствам немного увеличить расходы.
В конечном итоге, 2024 год станет в экономике скорее периодом топтания на месте, нежели движения вперед, однако очень страшные сценарии по-прежнему кажутся маловероятными. Особенно во второй половине года более оптимистичные ноты в мировой экономике начнут восстанавливать веру домохозяйств и предприятий в лучшее завтра, что ускорит также кровообращение экономики.