Сб, 23.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Около полусотни ида-вируских домов получили при поддержке государства новую электросистему или систему отопления

Эрик Калда
, журналист
Copy
Нынче в Ида-Вирумаа системы отопления привели в порядок в 18 домах.
Нынче в Ида-Вирумаа системы отопления привели в порядок в 18 домах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ходе проекта Спасательного департамента "Сделаем дома пожаробезопасными" в Ида-Вирумаа нынче исправили пожароопасные электропроводки и системы отопления в 46 домах.

В Ида-Вирумаа в порядок привели системы отопления в 18 домах, электросистему исправили в 21 доме, в трех домах было приведено в порядок и то и другое; кроме того, четыре дома получили также новые газовые бойлеры.

Партнер Идаского спасательного центра по профилактике Лийна Ярви поблагодарила за сотрудничество местные самоуправления и общины. "Мы благодарны социальным работникам местных самоуправлений, усомнившихся в безопасности домов и пригласивших спасателей дать консультацию на тему безопасности. В этом году свою руку помощи протянули также некоторые члены общин, которые не только замечали неладное, но и приходили на помощь", - отметила Ярви.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх