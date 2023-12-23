Около полусотни ида-вируских домов получили при поддержке государства новую электросистему или систему отопления

В Ида-Вирумаа в порядок привели системы отопления в 18 домах, электросистему исправили в 21 доме, в трех домах было приведено в порядок и то и другое; кроме того, четыре дома получили также новые газовые бойлеры.

Партнер Идаского спасательного центра по профилактике Лийна Ярви поблагодарила за сотрудничество местные самоуправления и общины. "Мы благодарны социальным работникам местных самоуправлений, усомнившихся в безопасности домов и пригласивших спасателей дать консультацию на тему безопасности. В этом году свою руку помощи протянули также некоторые члены общин, которые не только замечали неладное, но и приходили на помощь", - отметила Ярви.