В ходе проекта Спасательного департамента "Сделаем дома пожаробезопасными" в Ида-Вирумаа нынче исправили пожароопасные электропроводки и системы отопления в 46 домах.
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Около полусотни ида-вируских домов получили при поддержке государства новую электросистему или систему отопления
В Ида-Вирумаа в порядок привели системы отопления в 18 домах, электросистему исправили в 21 доме, в трех домах было приведено в порядок и то и другое; кроме того, четыре дома получили также новые газовые бойлеры.