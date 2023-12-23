ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Новые жилые дома могут дать новое дыхание ида-вирускому рынку недвижимости

Это очень странная ситуация, когда, с одной стороны, прежде всего государство признает, что в Ида-Вирумаа очень велика потребность в строительстве современного жилья, а с другой стороны, девелоперы и банки с большой осторожностью относятся к инвестициям в здешний рынок недвижимости.

В сегодняшнем "Северном побережье" руководитель бюро недвижимости "Uus Maa" Яанус Лаугус прямо говорит, что развитию Ида-Вирумаа во многом препятствует плохое положение на рынке недвижимости, так как здесь не хватает качественного и современного жилья.

Государство тоже давно признало, что в Ида-Вирумаа на рынке недвижимости существует ступор. Квартиры в старых домах на удивление дешевы, однако спрос на них низкий. А более дорогих и современных квартир нет.

Государство пытается теперь разными способами изменить положение настолько, чтобы побудить с помощью различных мер поддержки реновировать имеющиеся здания и делать их более экономичными. До сих пор интерес к различным мерам поддержки был в уезде слабым. Вероятно, тому есть разные причины, начиная со страха перед огромными бюрократическими дебрями и заканчивая неспособностью обеспечить самофинансирование, ведь многие товарищества уже взяли займы для выполнения разных необходимых работ. Конечно, основательная реновация здания требует также специалиста, способного руководить проектом, которого товариществу, однако, взять зачатую просто негде.

Что же касается строительства новых квартирных домов, то тут лед потихоньку тронулся. В Йыхви идет подготовка строительства двух новых квартирных домов. Кстати, государство построило здесь в прошлом году новый квартирный дом для служащих Сил обороны. Началось также строительство нового жилого дома в Нарве. Может, они станут своего рода индикаторами для утверждений о большом спросе на современные квартиры в Ида-Вирумаа. Если они подтвердятся, то это может вдохнуть новую жизнь в здешнее жилищное строительство.