ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА 2023 ⟩ Премии за дело жизни удостоены два легендарных тренера: Юри Шмидт и Евгений Терентьев

В концертном представления "Чип!?" молодые люди были на сцене вместе с маэстро Олавом Эхала. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеская гимназия обогащает культурную жизнь Ида-Вирумаа

В этом году гимназия Кохтла-Ярве организовала несколько крупных мероприятий, которые обогатили местную культурную жизнь.

Весной гимназия Кохтла-Ярве была удостоена звания лауреата государственного фестиваля школьных театров со спектаклем "Metsalise märk". В мае в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера основанного на нем концертного представления "Чип!?", где вместе с маэстро Олавом Эхала на сцену вышли молодые музыканты, певцы, актеры и танцоры из Ида-Вирумаа. Затем последовали выступления в Йыхви, Нарве, а также в Таллинне в концертном доме "Alexela". То, что общеобразовательная школа способна создать нечто подобное, - замечательное достижение, подкрепленное профессионализмом, целеустремленностью, волей, а также сотрудничеством и радостью от игры.

11 июня Кохтла-Ярвеская гимназия пригласила 12 хоров Ида-Вирумаа на певческую сцену Ийзаку, чтобы спеть вместе. Участвовало 247 певцов. Дирижером был Хирво Сурва. Совместное пение завершилось выступлением фолк-рок-группы Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt".