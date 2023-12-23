В этом году Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры" наградила уездных деятелей культуры и спорта. Награды будут вручены в январе.
ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА 2023 ⟩ Премии за дело жизни удостоены два легендарных тренера: Юри Шмидт и Евгений Терентьев
В этом году премии за дело всей жизни вручат двум тренерам - Юри Шмидту и Евгению Терентьеву, воспитанники которых участвовали в Олимпийских играх.
Юри Шмидт, отметивший этой осенью свое 90-летие, был членом сборной Эстонии по трем видам спорта: лыжам, спортивному ориентированию и легкой атлетике. Он был одним из немногих, кто пробежал первый Тартуский марафон в 1960 году, а два года спустя организовал первый лыжный марафон в Ида-Вирумаа - из Йыхви в Куремяэ и обратно.
Почти полвека Шмидт работал тренером по лыжам в Кохтла-Ярвеской спортивной школе и лыжном клубе "Ярве". Из его многочисленных учеников наибольших высот достигла Пирет Ниглас, участвовавшая в нескольких Олимпийских играх. Ниглас, которая сейчас сама работает тренером и учителем, отметила, что Юри Шмидт учил своих учеников человечности, быть честными и любить свою работу. "Терпение и наставления Юри Шмидта помогли мне пробиться на Олимпийские игры. Благодаря ему я стала первой после восстановления независимости эстонской спортсменкой, выступавшей на Олимпийских играх за Эстонию", - сказала Ниглас.
76-летний Евгений Терентьев работает тренером по легкой атлетике в Силламяэ с 1982 года. Его знают в Силламяэ и за его пределами как отличного и эффективного тренера, под руководством которого многие спортсмены добились успеха. Самая известная из них - Анна Ильющенко, рекордсменка Эстонии по прыжкам в высоту, участница Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Воспитанники Терентьева отмечают, что в качестве тренера он не только наставник и учитель, но и друг, поддерживающий и терпеливо слушающий. Он также тренирует многих молодых спортсменов, в том числе, например, Екатерину Миротворцеву, ходока и многократную чемпионку Эстонии, которая также пытается попасть на Олимпиаду.
Помимо тренерской деятельности, Евгений занимается популяризацией спорта. Под его руководством ежегодно проводятся соревнования по легкой атлетике и дни здоровья. В 2022 году Евгений Терентьев был удостоен награды Европейской федерации легкой атлетики за тренерскую деятельность и большой вклад в развитие эстонской легкой атлетики.
Поздравляем деятелей культуры и спорта Ида-Вирумаа, признанных фондом "Капитал культуры"!
Юри Шмидт, премия за дело всей жизни - за выдающиеся заслуги в развитии лыжного спорта, легкой атлетики и спортивного ориентирования; 3000 евро.
Евгений Терентьев, премия за дело всей жизни - за заслуги в развитии легкой атлетики; 3000 евро.
Мати Лиллиаллик, "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа - 2023" за организацию соревнований высокого уровня; 2500 евро.
Кохтла-Ярвеская гимназия, ежегодная премия за концертное представление "Чип!?" и уездный день хорового пения "Laulutungal"; 1000 евро.
Олег Писаренко, ежегодная премия за организацию фестиваля "Narva-Jõesuu Jazz 2023"; 1000 евро.
НКО "J Production", ежегодная премия за организацию танцевального фестиваля "J-Fest 2023"; 1000 евро.
"Koolitantsu Kompanii", ежегодная премия за постановку "Kui ma veel noor ja jumal olin"; 1000 евро.
Кая Оя, ежегодная премия за сохранение эстонских культурных традиций; 1000 евро.
Александр Хворых, ежегодная премия за отличную тренерскую работу; 1000 евро.
Пиппи Лотта Энок, ежегодная премия за отличные спортивные результаты; 1000 евро.
Виктор Морозов, ежегодная премия за отличные спортивные результаты; 1000 евро.
Футбольный клуб "Narva Trans", за победу в Кубке Эстонии 2023 года; 1000 евро.
Кохтла-Ярвеская гимназия обогащает культурную жизнь Ида-Вирумаа
В этом году гимназия Кохтла-Ярве организовала несколько крупных мероприятий, которые обогатили местную культурную жизнь.
Весной гимназия Кохтла-Ярве была удостоена звания лауреата государственного фестиваля школьных театров со спектаклем "Metsalise märk". В мае в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялась премьера основанного на нем концертного представления "Чип!?", где вместе с маэстро Олавом Эхала на сцену вышли молодые музыканты, певцы, актеры и танцоры из Ида-Вирумаа. Затем последовали выступления в Йыхви, Нарве, а также в Таллинне в концертном доме "Alexela". То, что общеобразовательная школа способна создать нечто подобное, - замечательное достижение, подкрепленное профессионализмом, целеустремленностью, волей, а также сотрудничеством и радостью от игры.
11 июня Кохтла-Ярвеская гимназия пригласила 12 хоров Ида-Вирумаа на певческую сцену Ийзаку, чтобы спеть вместе. Участвовало 247 певцов. Дирижером был Хирво Сурва. Совместное пение завершилось выступлением фолк-рок-группы Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt".
Олег Писаренко создал в Ида-Вирумаа новый фестиваль
Музыкант и организатор мероприятий Олег Писаренко впервые организовал фестиваль "Narva-Jõesuu Jazz 2023" с целью возродить традицию приобщения к качественной джазовой музыке в историческом курортном городе. Календарь культурных мероприятий Ида-Вирумаа пополнился новым фестивалем с уютной атмосферой и интересным международным составом исполнителей.
Помимо фестивальных концертов, в Нарва-Йыэсуу также прошел пятидневный летний лагерь джазовой музыки для молодых студентов-музыкантов, прошедших повышение квалификации у лучших исполнителей в своей области.
Осенью Писаренко организовал в Нарве фестиваль "IDeeJazz", в рамках которого состоялось шесть различных концертов в самых разных стилях, в том числе с участием зарубежных исполнителей.
Стараниями "J Production" в Йыхви собралось свыше тысячи танцоров
25 марта НКО "J Production" организовало в Йыхви молодежный танцевальный фестиваль "J-Fest 2023", собравший в Йыхвиском концертном доме энтузиастов разных танцевальных стилей из разных стран, разных возрастов и национальностей - всего более тысячи танцоров.
Международное жюри фестиваля было приятно удивлено тем, что в маленьком городке можно найти такую танцевальную силу. Команда "J-Fest" под руководством Натальи Шабарчиной делает свою работу со страстью, душой и профессионализмом, высоко держа планку.
"Koolitantsu Kompanii" создало в Йыхви уникальную постановку
Осенью "Koolitantsu Kompanii", входящее в "Eesti Tantsuagentuur", трижды показывало на сцене Йыхвиского концертного дома спектакль современного танца "Kui ma veel noor ja jumal olin".
Заранее в школах Ида-Вирумаа были организованы конкурсы и мастер-классы, в результате которых в производственный процесс и выступления были вовлечены почти полсотни любящих танцы школьников Ида-Вирумаа, а также певцы. Эта постановка дала возможность юным идавирусцам выразить себя в современном танце. В результате получилось профессиональное, молодежное, энергичное и приятное выступление, которое подарило зрителям массу положительных эмоций.
Кая Оя хранит традиции народного танца
Учитель и преподаватель танцев в Тойлаской гимназии Кая Оя продолжает давнюю традицию народного танца в гимназии и на протяжении многих лет вдохновляет учеников танцевать.
Она смогла убедить родителей присоединиться к семейной группе, чтобы в проходившем этим летом празднике танца смогли принять участие ученики 3-4-х классов. В этом году в танцевальных группах занимались 66 учеников, что составляет четверть от общего числа учащихся школы. Все четыре танцевальных коллектива Тойлаской гимназии были отобраны для участия в молодежном празднике песни и танца 2023 года. Кая также танцует в танцевальной группе "Kiiguri".
Кая научила детей и учителей нескольким оригинальным танцам. Запомнились танцы, которые она создала для учителей и учеников, например, на юбилей школы, а также проходившие под ее руководством выступления на школьных мероприятиях или выпускных актах.
Александр Хворых учит своих учеников прыгать далеко
Александр Хворых, почти полвека работающий тренером по легкой атлетике в Ида-Вирумаа, за эти десятилетия воспитал немало успешных спортсменов. Но самым ярким его воспитанником является выступающий в тройном прыжке Виктор Морозов, который в 2023 году стал чемпионом Европы в тройном прыжке среди спортсменов до 20 лет с рекордом Эстонии - 16,45 метра. Прыгунья в длину, также выступающая в тройном прыжке, Анна Паненко, которой принадлежит рекорд Эстонии в возрастном классе U16, также прогрессирует с каждым годом.
Особенностью Александра Хворых является его умение мотивировать спортсменов и поддерживать их многогранное личностное развитие. Помимо тренерской работы в клубе "Atleetika", он также является активным организатором и судьей соревнований в Ида-Вирумаа. Он играет важную роль в развитии и популяризации легкой атлетики во всем уезде.
Пиппи Лотта Энок уверенными шагами приближается к вершине мирового рейтинга
Получившая в позапрошлом году признание как "Жемчужина культуры" Ида-Вирумаа Пиппи Лотта Энок в этом году показала, что целенаправленно приближается к лучшим в мире в легкоатлетическом семиборье.
Во время учебы в Университете Оклахомы в США в этом году она стала чемпионкой США среди студентов в семиборье, а на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет она завоевала бронзовую медаль. Ее личный рекорд за год улучшился на несколько сотен баллов.
Она одна из самых многообещающих легкоатлеток Эстонии, которая в дальнейшем обязательно будет представлять нашу страну на взрослых чемпионатах. Это спортсменка, которая своими достижениями привлекает позитивное внимание к Ида-Вирумаа.
Виктор Морозов умеет взять себя в руки, когда это нужно больше всего
В начале уходящего года к учебе в США приступил и выступающий в тройном прыжке Виктор Морозов. Адаптация к новой среде требовала времени, да и небольшие травмы также мешали тренировкам. Однако на самом важном соревновании сезона, чемпионате Европы U20, он был в отличной форме и сумел совершить самый длинный прыжок в своей жизни - 16,45, что обеспечило ему золотую медаль.
Все говорит о том, что у Морозова есть и талант, и способности, чтобы в будущем подниматься на пьедестал почета на международных чемпионатах среди взрослых.
"Narva Trans" привез кубок в Ида-Вирумаа
Если в чемпионате страны этот сезон сложился для "Narva Trans" не лучшим образом, то в кубковой серии, носящей имя связанного с Нарвой бывшего вратаря легендарной сборной Эстонии Эвальда Типнера, нарвитянам удалось победить. В финале они одержали верх над многократным чемпионом Эстонии таллиннской "Flora". Победа в Кубке дала команде "Narva Trans" возможность провести этим летом игры евросерии.
Президент клуба Николай Бурдаков еще раз показал, что если твердо идти к намеченной цели, то даже провинциальные команды иногда могут обыграть более богатые столичные клубы.
Немаловажно и то, что помимо представительной команды в "Narva Trans" тренируются еще 350 юных футболистов.