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ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА 2023 ⟩ "Жемчужина культуры" Мати Лиллиаллик приобщает идавирусцев к спорту

Северное побережье
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Своим позитивным отношением к жизни Мати Лиллиаллик с каждым годом заражает любовью к спорту все больше идавирусцев.
Своим позитивным отношением к жизни Мати Лиллиаллик с каждым годом заражает любовью к спорту все больше идавирусцев. Фото: Ilja Smirnov

Мати Лиллиаллик, удостоенный в уходящем году титула "Жемчужина культуры Ида-Вирумаа", приобщает жителей Ида-Вирумаа к спорту, привозит сюда лучшие соревнования и тысячи людей из других уголков Эстонии, которые благодаря ему открывают для себя этот уезд.

Мати Лиллиаллик уже почти тридцать лет активно занимается организацией крупных мероприятий народного спорта в Эстонии. Для него, как для бывшего идавирусца, спортивная жизнь уезда всегда была важна, и он участвовал в организации нескольких спортивных соревнований в Ида-Вирумаа. Под его руководством вот уже почти двадцать лет проводятся соревнования памяти Хейно Липпа, а с 2011 года - Нарвский энергозабег (с этого года Нарвский городской забег), который сразу же стал крупнейшим событием народного спорта в Ида-Вирумаа. В этом году участников было более пяти тысяч.

В июне этого года Лиллиаллик организовал международный легкоатлетический вечер на стадионе Хейно Липпа в Йыхви, в котором приняли участие спортсмены из более чем 20 стран. Главными событиями вечера стали установленный Карлом-Эриком Назаровым новый рекорд Эстонии в беге на 100 метров и соревнования дискоболов, в которых чемпионы мира Кристьян Чех и Даниэль Столь продемонстрировали такие рекордные траектории полета диска, которые в этом году никому в мире не удалось превзойти ни на одном другом стадионе. Йыхвиский стадион - единственный в мире, где два атлета в рамках одного соревнования метнули диск дальше 71 метра.

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