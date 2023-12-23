ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИДА-ВИРУМАА 2023 ⟩ "Жемчужина культуры" Мати Лиллиаллик приобщает идавирусцев к спорту

Мати Лиллиаллик уже почти тридцать лет активно занимается организацией крупных мероприятий народного спорта в Эстонии. Для него, как для бывшего идавирусца, спортивная жизнь уезда всегда была важна, и он участвовал в организации нескольких спортивных соревнований в Ида-Вирумаа. Под его руководством вот уже почти двадцать лет проводятся соревнования памяти Хейно Липпа, а с 2011 года - Нарвский энергозабег (с этого года Нарвский городской забег), который сразу же стал крупнейшим событием народного спорта в Ида-Вирумаа. В этом году участников было более пяти тысяч.