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КОХТЛА-ЯРВЕСКАЯ ЗАКАЛКА ⟩ Айвар Туульберг: Строительство - это и моя работа, и мое хобби

Эрик Гамзеев
, журналист
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Айвар Туульберг уверен, что на новые квартиры, которые будут построены в Нарве, найдутся покупатели, несмотря на то, что их цена будет в семь раз выше нынешней средней цены нарвских квартир.
Айвар Туульберг уверен, что на новые квартиры, которые будут построены в Нарве, найдутся покупатели, несмотря на то, что их цена будет в семь раз выше нынешней средней цены нарвских квартир. Фото: Ilja Smirnov

Закалившийся в юности в Кохтла-Ярве Айвар Туульберг вместе со своим партнером Райво Рандом создал одну из крупнейших строительных компаний Эстонии. Возведенных компанией зданий особенно много в Тарту, но также и в других регионах Эстонии, включая Ида-Вирумаа. Он признается, что за 38 лет его интерес к строительству ничуть не угас. Туульберг, который на прошлой неделе начал строительство первого нового многоквартирного дома в Нарве, сказал, что он счастливый человек, у которого работа и хобби совпадают.

Айвар Туульберг.
Айвар Туульберг. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Айвар Туульберг

  • Родился 2 апреля 1962 года в Кохтла-Ярве.
  • Окончил Кохтла-Ярвескую 1-ю среднюю школу и Эстонскую сельскохозяйственную академию по специальности "мелиорация и гидротехническое строительство".
  • Занимается строительством 38 лет. Начинал в "Tartu KEK", во время восстановления независимости Эстонии он на двоих с Райво Рандом основал фирму "Rand & Tuulberg", которая в настоящее время является одной из самых известных строительных компаний Эстонии. Их предприятие построило множество новых зданий в Эстонии, в том числе в Тарту отель "Barclay", водный центр "Aura", лечебные отделения клиники Тартуского университета, транспортную развязку Юлемисте в Таллинне, лыжный стадион и бизнес-центр Техванди, авиабазу в Эмари, а также сотни офисных и жилых зданий. В Ида-Вирумаа ими построены, например, Йыхвиская основная школа и нарвский речной променад.
  • В школьные годы он был одним из лучших в Эстонии в беге на средние и длинные дистанции. В последние пару десятков лет он посвятил себя морскому парусному спорту и трижды становился чемпионом Европы в этой дисциплине.

- Что заставило вас после долгих раздумий и колебаний все же рискнуть и взяться за строительство нового 45-квартирного дома в Нарве, где этого не делалось уже более тридцати лет?

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