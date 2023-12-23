КОХТЛА-ЯРВЕСКАЯ ЗАКАЛКА ⟩ Айвар Туульберг: Строительство - это и моя работа, и мое хобби

Айвар Туульберг уверен, что на новые квартиры, которые будут построены в Нарве, найдутся покупатели, несмотря на то, что их цена будет в семь раз выше нынешней средней цены нарвских квартир.

Закалившийся в юности в Кохтла-Ярве Айвар Туульберг вместе со своим партнером Райво Рандом создал одну из крупнейших строительных компаний Эстонии. Возведенных компанией зданий особенно много в Тарту, но также и в других регионах Эстонии, включая Ида-Вирумаа. Он признается, что за 38 лет его интерес к строительству ничуть не угас. Туульберг, который на прошлой неделе начал строительство первого нового многоквартирного дома в Нарве, сказал, что он счастливый человек, у которого работа и хобби совпадают.