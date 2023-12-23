Для европейских пограничников Нарва становится центром компетенции

Пограничники европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex" уже осваиваются в Нарве, однако пока далеко до строительства для них в эстонском приграничном городе нового дома, о чем говорилось ранее на высоких уровнях. Сейчас дают понять, что здание как таковое не самоцель и лучше использовать по максимуму уже имеющуюся в Нарве инфраструктуру для обучения самой лучшей в Евросоюзе погранохраны.
По соседству с Нарвским учебным центром Академии внутренней безопасности к концу года очищена от старых советских строений территория. Это место в самом центре приграничного города прочили для здания нового учебного центра Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".
- У нас на базе Академии внутренней обороны можно этот учебный центр развивать и пристроить рядом новый корпус, это где-то 10-12 миллионов евро. Это уже интерес МВД и академии, который город поддерживает, так как это принесло бы сюда в течение года 900 человек на учебу, - говорила в марте нынешнего года тогдашняя мэр Нарвы Катри Райк, бывшая в прошлом и министром внутренних дел и ректором академии МВД.
"Мыслить надо масштабно"
КАТРИ РАЙК, бывший мэр Нарвы, министр внутренних дел Эстонии (2018-2019), ректор Академии внутренней безопасности (2015-2018):
- Вокруг строительства Нарвского учебного здания Академии внутренней обороны было много крика и шума. Все спрашивали, станет ли это здание пустовать или в нем будет также что-то происходить. Теперь ясно, что этот дом маленький. Академия проводит все больше обучения именно здесь, у внешней границы Евросоюза. Я очень рада, что осенью 2024 года группа полицейских кадетов начнет учебу именно в Нарве. Кроме того, в здании проводятся курсы "Frontex".
Я верю, что Нарва в ближайшие годы станет учебным центром "Frontex", вернее, уже стала, ведь курсы проходят здесь. Однако ограниченные возможности размещения устанавливают свои границы для объема обучений. Место бывшего общежития Нарвского колледжа свободно, там можно было бы скоро начать стройку, если бы были деньги. Альтернативой является поиск других мест размещения, например, в том отеле, который планируют построить на деньги фонда справедливого перехода.
Надо мыслить масштабно и использовать преимущество Нарвы - близость границы. Тогда в городе добавились бы сотни и сотни людей в форме.
Этот план значительно более амбициозный, но и более реалистичный, чем перевод Пайкузеской школы полиции в Нарву, о чем в Нарве в последнее время тоже говорилось.
Пограничники "Frontex" из разных стран Европы давно помогают в Нарве охранять восточный рубеж Евросоюза. Однако о начале строительства для них какого-либо дома речь сейчас уже не идет. Катри Райк уже не мэр приграничного города, и стало не хватать ее энергии для пробивания идеи о строительстве дома "Frontex". Теперь речь ведут о некой виртуальной новой структуре.
- В этом году в марте мы приняли стратегию европейской пограничной и береговой охраны, - рассказывает заместитель исполнительного директора "Frontex" Айя Калная, гостя в Нарве в декабре 2023 года. - Согласно этой стратегии, наша цель - учредить в течение двух лет этакую виртуальную академию. Однако уже в первой половине следующего года мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании.
Меморандум должен будет, по словам Калная, заложить прочную основу под их сотрудничество с Академией внутренней обороны МВД Эстонии и ее действующим в Нарве учебным центром.
Что такое "Frontex"?
- Европейское агентство пограничной и береговой охраны "Frontex" было учреждено в 2004 году, чтобы помочь странам Евросоюза и присоединившимся к Шенгенскому договору странам защищать внешние границы зоны свободного передвижения Евросоюза. Деятельность "Frontex", как учреждения Евросоюза, финансируется из бюджета Евросоюза и за счет паевых взносов государств, присоединившихся к Шенгенскому договору.
- В 2016 году деятельность "Frontex" расширили и модернизировали. Роль агентства расширили от контроля над миграцией до пограничного администрирования, а также увеличили его ответственность в борьбе с трансграничной преступностью. На сегодня "Frontex" стал одной из опор зоны Евросоюза, строящейся на принципах свободы, безопасности и права. К его полномочиям официально добавили право производить поисково-спасательные работы, связанные с охраной морских границ.
- "Frontex" - это оперативное учреждение, в деятельности которого участвуют по всему Евросоюзу сразу более 1500 чиновников из стран-членов. Наблюдательный центр "Frontex", отвечающий за мониторинг внешних границ, работает теперь круглосуточно и без выходных, чтобы расширить возможности агентства по мониторингу новых и быстро развивающихся ситуаций.
Новый дом - не самоцель
О строительстве в Нарве нового дома для размещения и обучения пограничников "Frontex" сейчас прямо не говорят.
- Сотрудничество с "Frontex" в Нарве очень важно для Академии внутренней обороны, но его не следует рассматривать только как вопрос строительства здания, - рассуждает Анне Кивимяэ, руководитель нарвского учебного центра академии. - В основном вопрос в том, как по максимуму использовать имеющиеся в Нарве прекрасные условия для развития учебной и исследовательской работы как в нашей собственной академии, так и в международном сотрудничестве.
Расширение работы европейского агентства "Frontex" на северо-востоке Эстонии запланировано проектом программы развития внутренней безопасности на ближайшие четыре года. Речь там идет о разработке в 2024-2026 годах концепции учебного центра "Frontex" и начале обучения в Ида-Вирумаа.
В письменно зафиксированных приоритетах политики Эстонии по отношению к Евросоюзу, одобренных правительством республики летом 2023 года, говорится о том, что необходимо повысить скорость реагирования "Frontex" в кризисных ситуациях и улучшить организацию совместных тренировок. "Мы видим большой потенциал в Академии внутренней обороны как партнерской академии "Frontex" и готовы при финансовой поддержке ЕС организовать в Эстонии обучение для объединенного погранкорпуса агентства", - заявило эстонское правительство, формулируя свои приоритеты в Евросоюзе. "Мы работаем над созданием в Эстонии регионального логистического центра "Frontex" и пункта управления миссиями в Северо-Балтийском регионе", - также сказано в документе.
Нарва - центр компетенции по управлению границей
В Академии внутренней безопасности уже внедрены программы обучения управлению границами, где счет обучающимся идет на десятки и сотни. Помимо обучения проходят в Нарве и тренинги: за год - пять различных обучающих мероприятий, в которых приняли участие около 200 офицеров-пограничников из разных европейских стран, сообщила руководитель Нарвского учебного центра академии Анне Кивимяэ.
Буквально на днях в Нарвской ратуше прошла торжественная церемония по случаю окончания обучения полусотни офицеров первой категории постоянного корпуса погранохраны "Frontex". Подготовка пограничников из разных стран Евросоюза началась 11 месяцев назад в Португалии, а завершилась уже на восточной границе ЕС в Нарве.
Академия внутренней обороны также в сотрудничестве с "Frontex" запустила первый исследовательский проект. Можно сказать, как отметила Кивимяэ, что здесь создан центр компетенции по управлению границами в Европе.
- Наш план, чтобы здесь было больше международных обучений и нашей собственной учебной работы, а также различных проектов для испытаний и развития научных результатов. Для этого необходимо также улучшать условия учебы и проживания в Нарве, но результат, которого мы хотим достичь, гораздо больше, чем просто строительство здания. Мы хотим, чтобы существующая в Академии внутренней безопасности и нарвском регионе компетенция по управлению границами росла дальше, и так мы можем больше дать выучке "Frontex", - рассказала Анне Кивимяэ.