Для европейских пограничников Нарва становится центром компетенции

По соседству с Нарвским учебным центром Академии внутренней безопасности к концу года очищена от старых советских строений территория . Это место в самом центре приграничного города прочили для здания нового учебного центра Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".

- У нас на базе Академии внутренней обороны можно этот учебный центр развивать и пристроить рядом новый корпус, это где-то 10-12 миллионов евро. Это уже интерес МВД и академии, который город поддерживает, так как это принесло бы сюда в течение года 900 человек на учебу, - говорила в марте нынешнего года тогдашняя мэр Нарвы Катри Райк, бывшая в прошлом и министром внутренних дел и ректором академии МВД.

"Мыслить надо масштабно"

КАТРИ РАЙК, бывший мэр Нарвы, министр внутренних дел Эстонии (2018-2019), ректор Академии внутренней безопасности (2015-2018):

- Вокруг строительства Нарвского учебного здания Академии внутренней обороны было много крика и шума. Все спрашивали, станет ли это здание пустовать или в нем будет также что-то происходить. Теперь ясно, что этот дом маленький. Академия проводит все больше обучения именно здесь, у внешней границы Евросоюза. Я очень рада, что осенью 2024 года группа полицейских кадетов начнет учебу именно в Нарве. Кроме того, в здании проводятся курсы "Frontex".

Katri Raik Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Я верю, что Нарва в ближайшие годы станет учебным центром "Frontex", вернее, уже стала, ведь курсы проходят здесь. Однако ограниченные возможности размещения устанавливают свои границы для объема обучений. Место бывшего общежития Нарвского колледжа свободно, там можно было бы скоро начать стройку, если бы были деньги. Альтернативой является поиск других мест размещения, например, в том отеле, который планируют построить на деньги фонда справедливого перехода.

Надо мыслить масштабно и использовать преимущество Нарвы - близость границы. Тогда в городе добавились бы сотни и сотни людей в форме.

Этот план значительно более амбициозный, но и более реалистичный, чем перевод Пайкузеской школы полиции в Нарву, о чем в Нарве в последнее время тоже говорилось.