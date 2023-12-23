КОГДА ТРАВА БЫЛА ЗЕЛЕНЕЕ ⟩ Ийзакуские истории с давних времен

Сандер Саболотни, который помимо того, что работает инструктором по вождению, восстанавливает также старую технику и увековечивает историю родного края, внес самый большой вклад в создание книги "Ийзаку - когда трава была зеленее".
- Ваш род происходит из хутора Ийзаки, о котором в книге можно прочитать: "Может, хутор Ийзаки был первым и самым старым в здешнем поселении, вот позднее и стали всю деревню называть Ийзаку? Вероятно, какая-то связь между названиями деревни Ийзаки и хутора Ийзаки имеется".
- Существует несколько версий происхождения названия деревни Ийзаку, и кто может теперь точно сказать, какая из них верная. Мы можем предполагать связь между названиями хутора и деревни, но уверенными в этом быть нельзя. Если изучать, то покажется, скорее, что родовой хутор Хеленда Пеэпа - Пеэбу - старше, чем хутор Ийзаки. Но и это нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. Ясно одно, что оба они - старинные ийзакуские хутора.
- Очевидно, то обстоятельство, что вы происходите из исконного ийзакуского рода, посодействовало появлению у вас интереса к истории?
- Я очень давно интересуюсь историей. Брат моего деда - герой Освободительной войны Рейнхольд Саболотный, о котором я написал книгу в 2019 году. А через полгода - и книгу о старшем брате Рейнхольда Юлиусе Заболотном, который был чиновником и офицером царской армии.
- А с чего все-таки началось желание собирать старинные фотографии и записывать старые истории?
- Даниэль Вардья, основавший Ийзакуский краеведческий музей, организовал в школе фотокружок, который я и стал посещать. У меня самого фотоаппарат имелся, но увеличителя дома не было. Так что возможность увеличить фотографии была только в школе. Вардья выпустил две книги по теории фотографии и объяснял все это настолько интересно, что это пробуждало в мальчишках интерес.
- Учитель Даниэль Вардья и после выхода на пенсию руководил в Ийзакуской средней школе юными любителями краеведения и истории.
- Поначалу я не очень интересовался историей, меня больше привлекали физика и фотография. Но Вардья заманил меня также в музей. То, что герой Освободительной войны Рейнхольд Саболотный был все-таки братом дедушки и об этом вполголоса говорили дома и в советское время, было мне интересно. Особенно когда я нашел на чердаке своего дома целую кипу документов о Рейнхольде, которые, правда, пропали, пока я был в армии.
Теперь, будучи крепким задним умом, я мог бы сказать, что надо было в свое время немного больше слушать Вардья, но у молодых ведь много разных интересов и всегда не хватает времени.
Нынешнюю молодежь история не очень интересует. На презентации книг представлены обычно пенсионеры, а молодых нет, к сожалению, ни одного. Я заинтересован в том, чтобы, когда нас в какой-то день не станет, остался после нас какой-то след. Поэтому и первая, и вторая книга были составлены таким образом, чтобы можно было что-то и прочитать, а не только посмотреть картинки и закрыть книжку (первая часть называлась "Когда фотографии были черно-белыми…").
Изначальной идеей была на самом деле книга черно-белых фотографий с минимумом текста. Но в ходе поиска материалов появлялись текстовые фрагменты и воспоминания о том о сем. Как-то жаль было не использовать их. К сожалению, по очень разным причинам в первую часть очень много материалов не вошло. Я подумал, что их все-таки надо использовать. В то же время хотелось, чтобы вторая часть не служила только дополнением к первой, а имела какую-то ценность и как самостоятельное издание.
Книга о житье-бытье в Ийзаку, о здешних людях и их судьбах
Выпущенная Обществом друзей Ийзакуского музея книга "Iisaku - kui rohi oli rohelisem" ("Ийзаку - когда трава была зеленее") является продолжением выпущенной в 2021 году первой части "Kui fotod olid must-valged..." ("Когда фотографии были черно-белыми…").
Уже при подготовке к печати первой книги историй и воспоминаний было известно, что, вероятно, когда-нибудь появится также вторая часть или продолжение, ведь для создания целостной картины изначального материала порой было слишком мало. Не хватало как фотографий, так и воспоминаний о достаточно большом количестве зданий и людей.
После выхода первой части потихоньку начали поступать дополнительные фотографии: некоторые из жителей Ийзаку покопались в ящиках своих столов-комодов и нашли то, чем можно поделиться с составителями книги. Если первая часть была посвящена главным образом зданиям и видам Ийзаку, то во второй части немного больше рассказывается также о житье-бытье в Ийзаку, о здешних людях и их судьбах.
В обеих книгах события описываются так, какими они помнятся тогдашним жителям. "Я всегда говорю, что все мы помним разные вещи по-разному и за это нельзя осуждать или говорить, будто кто-то помнит неправильно", - говорит главный хранитель фондов Музея Ийзакуского прихода и проектный руководитель издания книги Лийви Мельдер.
Печать книги финансово поддержали программа местной инициативы, Алутагузеское волостное управление, Музей Ийзакуского прихода и Общество друзей Ийзакуского музея; тираж книги - 300 экземпляров.
Была ли в старину трава зеленее, каждый читатель пусть решает сам. "Но, может быть, содержащиеся в этой книге осколки истории Ийзаку хоть немного помогут будущим поколениям, которые станут исследовать, насколько же зеленой была тогда трава", - надеются составители книги.
Наверняка такие издания будут дополняться и в дальнейшем. Все замечания, фотографии и воспоминания по-прежнему ждут в Музее Ийзакуского прихода. "Если появится еще одно продолжение, то оно могло бы больше отражать советский период - воспоминания об этом времени надо собрать прежде, чем они потускнеют", - говорит Лийви Мельдер.
Поскольку вторая часть вышла через два года, то было время на сбор фотографий. Если фотографии из первой книги более распространенные, их экспонировали где-то и прежде, то во второй книге есть также более редкие фото.
- Говоря о культурно-просветительской жизни в Ийзаку, никак нельзя не вспомнить о Роберте Теодоре Хансене, Даниэле Вардья, Вольдемаре Кульюсе или Хеленде Пеэпе, о которых тоже можно прочитать в книге. А возникали ли относительно какого-нибудь человека сомнения, упоминать его в книге или нет?
- В книге одна глава посвящена Мартину Ромбергу, умершему в лагере (с 1934 года и до ареста он был лесничим Ийзакуского лесничества, а в 1935-1940 годах командовал Ийзакуской группой "Кайтселийта". - Ред.).
Я очень хотел включить главу о нем в книгу, но не был уверен, многие ли читатели одобрят это. Большинство нынешних жителей Ийзаку даже не слышали этого имени, не помнят его и жители постарше. Мартин Ромберг был очень уважаемым человеком, однако он не был местным и в здешних краях его потомков нет.
С одной стороны, можно сказать, что он не связан с Ийзаку, однако его история в более широком смысле является обобщением. Такие люди, жизнь которых закончилась тогда так же трагически, как у Ромберга, имелись в каждой деревне и в каждом роду. Это типичный случай, как могла сложиться судьба человека в то время и как мало стоила тогда человеческая жизнь.
После Мартина Ромберга маленькая глава посвящена Хейно Вагуру. Я не очень уверен, будет ли и она одобрена читателями.
- Хейно Вагур был одним из тех людей, кто донес на Мартина Ромберга. Он был членом Ийзакуской группы "Кайтселийта", но потом задули новые ветра - и он стал сначала бойцом Красной Армии, а потом парторгом в Ийзакуской волости. Однако Господу такой ход дел не особо понравился, поэтому ветер развернулся еще раз и… О дальнейшем каждый может сам прочитать в книге. А при подготовке книги заставляла ли сердце биться быстрее какая-нибудь найденная фотография или кусок информации?
- Таких фрагментов, которые становятся неожиданностью, бывает много. Но поскольку я так давно занимаюсь этим, то больше всего волнует все-таки целостная картина.
Мне более-менее ясно, что было сто лет назад и пятьдесят-шестьдесят лет назад. Абсолютной истины я, конечно, не знаю. Ведь моя картина сложилась из воспоминаний людей, а они зачастую очень противоречивые. Один говорит, что это было так, а другой говорит, что нет, такого не было.
В Ийзаку можно совершить кругосветное путешествие
В книжке можно прочитать о том, что у советского человека возможности путешествовать были весьма ограниченными, однако в Ийзаку открывалась возможность совершить самодельное кругосветное путешествие. Приводим эту главу в сокращенном виде.
В Ийзаку всегда проживали люди, которым нравилось придумывать новые названия и прозвища для мест и людей. В результате в здешней округе появились свои Азия, Куба, Чили и Сингапур. То есть примерно за полдня можно было пешком обойти чуть ли не весь земной шар. Куба, Чили и Сингапур - такие связанные с политическими событиями названия были даны во второй половине прошлого века.
Сингапур
После окончания Второй мировой войны государство Сингапур до обретения им независимости будоражили социальные волнения. Народ Советского Союза - добровольно либо принудительно - сопереживал страданиям и борьбе жителей Сингапура за свободу.
Ийзаку был окружен большими лесными массивами. Чтобы хозяйствовать в лесах, требовались рабочие, а для рабочих нужно было жилье. Сначала в конце нынешней улицы Сыпрузе построили маленькие дома на одну семью для работников лесохозяйства, а потом - пять двухэтажных квартирных домов. Вероятно, первый фундамент был заложен примерно в 1955 году и работы там хватило на несколько лет.
Поскольку как на радио, так и в газетах в эти годы главной внешнеполитической темой было все связанное с Сингапуром, то район новых жилых домов и окрестили Сингапуром. Те дома были построены вообще-то на лугу на краю болота. Весной или в дождливое лето затопление становилось тут серьезной проблемой. В настоящем Сингапуре половодье и наводнения тоже были в это время года делом обычным. Вместе с водой из болота появлялись лягушки, поэтому ийзакуский Сингапур называли также Лягушачьим городом - Konnalinn.
Куба
В связи с реорганизацией имевшихся в окрестностях Ийзаку колхозов в 1958 году образовался совхоз "Ийзаку" с новым центром в деревне Казевялья. Для нужд работников совхоза требовались столовая и магазин. В Казевялья магазина до этого не было. Решили построить новый, современный магазин-столовую. На планирование и строительство потребовалось, правда, время, однако не позднее осени 1962 года новое здание было готово.
Во время стройки в международной политике опять же случились тревожные события. На этот раз речь шла о так называемом Кубинском кризисе. И его ведь тоже нельзя было не отразить в названии нового магазина-столовой, и все знали, что это - "Куба"!
Чили
Поселок Ийзаку ширился и развивался, население росло. На автобусе можно было добраться до Тарту, Таллинна и Нарвы, а также в места поменьше - Лаэканну, Алайыэ, Васкнарву, Тудулинна. Автобусная остановка тоже, конечно, имелась, но только в виде маленькой будки.
В газете "Ленинское знамя" (от 15 апреля 1972 года) районный уполномоченный милиции Лембит Вайкнеметс писал в большой статье о "подвигах" любителей пива в Ийзаку и среди прочего отмечал:
"Многие пассажиры выражали недовольство тем, что ийзакуская автобусная остановка совсем убогая, хуже, чем на каком-нибудь полустанке. Планируется построить вместо нынешней будки современное двухэтажное здание. На нижнем этаже будут зал ожидания для пассажиров и магазин, а на втором - что-то вроде закусочной, что должно бы в первую очередь порадовать любителей пива. Мы предполагаем, что после появления такого здания исчезнет и вопрос, разрешать ли в магазине пить пиво".
В 1975 году приступили к строительству нового автовокзала. Этот год и предыдущие были, к сожалению, очень тревожным временем для Чили. Уже с 1973 года там правила военная хунта.
Происходившее в Чили активно отражалось в прессе, на радио и телевидении. И, в соответствии со сложившейся в Ийзаку традицией, новострой того времени был прозван Чили. Новый автовокзал оказался вполне современным и приличным строением. Автобусы можно было ждать как в зале ожидания, так и снаружи под крышей. Однако упомянутый в газетной статье второй этаж так и не был построен.
Особенно любим жителями Ийзаку, а также пассажирами был буфет автовокзала, где можно было купить, например, вареную сардельку с порцией горчицы и тушеной капустой. Брали ли в придачу бутылку или две пива, зависело уже от времени и настроения. Или же покупали эклер с яблочным соком, который Малле Кирспалу наливала прямо из трехлитровой банки. Меню здесь было, конечно, не таким богатым, как в магазине-столовой "Куба", однако этого было вполне достаточно, чтобы голод утолили как взрослый, так и ребенок.
Азия
Самым удаленным от центра Ийзаку пунктом назначения является Азия, хотя, если посмотреть на карту мира, это не так. С названием "Азия" все немного сложнее. Не известно точно, когда и почему было дано такое название. На этом месте находился хутор Майевялья, принадлежавший Майе Леуска, а на самом деле изначально все же ее отцу Эриху Ридалу. Эрих купил эту землю для своей дочери, построил там хутор и назвал его Майевялья.
Майе Леуска довольно подробно описывала свою судьбу и биографию в различных воспоминаниях, однако о хуторе Майевялья почему-то лишь лаконично упоминает: "Он стал большим яблоком раздора".
Неизвестно, в чем состоял этот раздор, однако на основании немногочисленных данных можно сказать, что версия Майе Леуска отличается от версии нынешней старейшей жительницы Азии Линды Ряэст. Майе говорила, что это место отобрала у них советская власть. Однако, по данным Линды Ряэст, старый хозяин Эрих Ридал обменял это место на какой-то участок в лесничестве где-то поодаль.
Неясно, какая версия ближе к правде. Во всяком случае, после депортации семьи Ридал в Сибирь хутор Майевялья перешел в распоряжение Ийзакуского лесничества и на нем держали лошадей. По некоторым данным, Эрих Ридал еще до ссылки называл это место Азией, так как его строения находились вдали от центра поселка. По другим данным, название Азия появилось где-то после войны.
Здания хутора Майевялья стояли у дороги на Варесметса примерно там, где сейчас находятся два желтых дома лесника Алутагузеского лесхоза.
В 1962 году на хуторе случился большой пожар и все тут сгорело дотла. После этого возле дороги построили новое здание для лесника, в нем сейчас проживает Линда Ряэст. Хутор Майевялья хоть и сгинул, однако связанное с ним название Азия сохранялось еще несколько десятилетий.