КОГДА ТРАВА БЫЛА ЗЕЛЕНЕЕ ⟩ Ийзакуские истории с давних времен

Тираж только что вышедшей из печати книги - 300 экземпляров; купить ее можно в Музее Ийзакуского прихода и центре Алутагузеского национального парка. Книга поступит также в волостные библиотеки. Фото: Erakogu

Книга о житье-бытье в Ийзаку, о здешних людях и их судьбах

Выпущенная Обществом друзей Ийзакуского музея книга "Iisaku - kui rohi oli rohelisem" ("Ийзаку - когда трава была зеленее") является продолжением выпущенной в 2021 году первой части "Kui fotod olid must-valged..." ("Когда фотографии были черно-белыми…").

Уже при подготовке к печати первой книги историй и воспоминаний было известно, что, вероятно, когда-нибудь появится также вторая часть или продолжение, ведь для создания целостной картины изначального материала порой было слишком мало. Не хватало как фотографий, так и воспоминаний о достаточно большом количестве зданий и людей.

После выхода первой части потихоньку начали поступать дополнительные фотографии: некоторые из жителей Ийзаку покопались в ящиках своих столов-комодов и нашли то, чем можно поделиться с составителями книги. Если первая часть была посвящена главным образом зданиям и видам Ийзаку, то во второй части немного больше рассказывается также о житье-бытье в Ийзаку, о здешних людях и их судьбах.

В обеих книгах события описываются так, какими они помнятся тогдашним жителям. "Я всегда говорю, что все мы помним разные вещи по-разному и за это нельзя осуждать или говорить, будто кто-то помнит неправильно", - говорит главный хранитель фондов Музея Ийзакуского прихода и проектный руководитель издания книги Лийви Мельдер.

Печать книги финансово поддержали программа местной инициативы, Алутагузеское волостное управление, Музей Ийзакуского прихода и Общество друзей Ийзакуского музея; тираж книги - 300 экземпляров.

Была ли в старину трава зеленее, каждый читатель пусть решает сам. "Но, может быть, содержащиеся в этой книге осколки истории Ийзаку хоть немного помогут будущим поколениям, которые станут исследовать, насколько же зеленой была тогда трава", - надеются составители книги.

Наверняка такие издания будут дополняться и в дальнейшем. Все замечания, фотографии и воспоминания по-прежнему ждут в Музее Ийзакуского прихода. "Если появится еще одно продолжение, то оно могло бы больше отражать советский период - воспоминания об этом времени надо собрать прежде, чем они потускнеют", - говорит Лийви Мельдер.