Согласно новому постановлению волостного собрания жители Алутагузе впредь смогут бесплатно парковаться на платной парковке с картой гражданина, но только в том случае, если на карте будет указан номер транспортного средства.
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Волость Алутагузе привяжет карту жителя к номеру транспортного средства
ЦУ "Alutagusemaa" предложило волостному управлению изменить положение о бесплатной парковке для жителей и добавить в разрешающую бесплатную парковку карту гражданина номер транспортного средства. Если у человека есть более одного автомобиля, в карту можно внести регистрационный номер не более двух автомобилей.