Волость Алутагузе привяжет карту жителя к номеру транспортного средства

ЦУ "Alutagusemaa" предложило волостному управлению изменить положение о бесплатной парковке для жителей и добавить в разрешающую бесплатную парковку карту гражданина номер транспортного средства. Если у человека есть более одного автомобиля, в карту можно внести регистрационный номер не более двух автомобилей.