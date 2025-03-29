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Волость Алутагузе привяжет карту жителя к номеру транспортного средства

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Отныне жители волости Алутагузе смогут парковаться бесплатно только в том случае, если на карте жителя будет указан номер транспортного средства.
Отныне жители волости Алутагузе смогут парковаться бесплатно только в том случае, если на карте жителя будет указан номер транспортного средства. Фото: Alutaguse vallavalitsus

Согласно новому постановлению волостного собрания жители Алутагузе впредь смогут бесплатно парковаться на платной парковке с картой гражданина, но только в том случае, если на карте будет указан номер транспортного средства.

ЦУ "Alutagusemaa" предложило волостному управлению изменить положение о бесплатной парковке для жителей и добавить в разрешающую бесплатную парковку карту гражданина номер транспортного средства. Если у человека есть более одного автомобиля, в карту можно внести регистрационный номер не более двух автомобилей.

Необходимость в этом изменении возникла в связи с тем, что карты гражданина волости стали использоваться не по назначению в зонах платной парковки.

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