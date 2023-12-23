В Нарве примерно на треть повышают плату за кружки

Отдел культуры Нарвской городской управы сообщил, что рост учебной платы в некоторых учреждениях составит более 30%, а в некоторых - менее 30%, за некоторые виды услуг плата останется и вовсе без изменений.

Сохранятся действующие на данный момент льготы.

Как отметили в отделе культуры Нарвской горуправы, февральское повышение покроет менее 5 процентов расходов, связанных с содержанием зданий и зарплатой работников, включая педагогов. Основную часть расходов продолжает покрывать городской бюджет.

В введении отдела культуры Нарвской горуправы находится восемь учреждений образования по интересам и досуга: Дом культуры "Ругодив", Нарвский спортивный центр, спортивные школы "Паэмурру" и "Энергия", художественная и музыкальная школы, Дом детского творчества и Клуб юных моряков.

Прошлое массовое повышение учебной платы и платы за оказываемые услуги в нарвских муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам произошло в январе 2023 года. Тогда учебная плата увеличилась на 25%, а в спортивных учреждениях за предоставляемые услуги - на 10%.