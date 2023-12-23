Сб, 23.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве примерно на треть повышают плату за кружки

Северное побережье
Copy
Концерт самодеятельных коллективов в нарвском Доме культуры "Ругодив".
Концерт самодеятельных коллективов в нарвском Доме культуры "Ругодив". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Учебная плата и плата за услуги, оказываемые в нарвских муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам, увеличится с февраля в среднем на 6 евро в месяц, то есть приблизительно на треть. В Нарвской городской управе сообщили, что это - вынужденная мера, которая вызвана ростом цен на коммунальные услуги.

Отдел культуры Нарвской городской управы сообщил, что рост учебной платы в некоторых учреждениях составит более 30%, а в некоторых - менее 30%, за некоторые виды услуг плата останется и вовсе без изменений.

Сохранятся действующие на данный момент льготы.

Как отметили в отделе культуры Нарвской горуправы, февральское повышение покроет менее 5 процентов расходов, связанных с содержанием зданий и зарплатой работников, включая педагогов. Основную часть расходов продолжает покрывать городской бюджет.

В введении отдела культуры Нарвской горуправы находится восемь учреждений образования по интересам и досуга: Дом культуры "Ругодив", Нарвский спортивный центр, спортивные школы "Паэмурру" и "Энергия", художественная и музыкальная школы, Дом детского творчества и Клуб юных моряков.

Прошлое массовое повышение учебной платы и платы за оказываемые услуги в нарвских муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам произошло в январе 2023 года. Тогда учебная плата увеличилась на 25%, а в спортивных учреждениях за предоставляемые услуги - на 10%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх