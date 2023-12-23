Примерно треть жителей Эстонии в этом году потратит меньше на рождественские подарки

Дарить и получать подарки в Рождество - далеко не самое главное, жители Эстонии во много раз больше ценят праздничный рождественский ужин, рождественские традиции и рождественское настроение. "Результаты опроса ясно показывают, что Рождество и рождественские праздники приносят много радости даже когда чувство финансовой уверенности у людей несколько ниже, и они планируют уменьшить свои праздничные расходы по сравнению с прошлым годом", - прокомментировала Биргит Аасмяэ, руководитель "Norstat Eesti".

В Эстонии 81% жителей наслаждаются Рождеством и с удовольствием сами способствуют созданию рождественского настроения, при этом 16% респондентов отмечают Рождество только для того, чтобы порадовать своих близких.

Среди участников опроса, проведенного "Norstat", 2% любят Рождество так сильно, что хотели бы, чтобы праздничное рождественское настроение царило вокруг них круглый год. У 21% респондентов дома есть особый рождественский свитер, а 10% планируют купить его к Рождеству.

В период рождественских праздников в церковь ходят 20% всех респондентов, среди людей старше 60 этот показатель составляет 28%.