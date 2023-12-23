Примерно треть жителей Эстонии в этом году потратит меньше на рождественские подарки

Согласно результатам опроса, недавно проведенного исследовательской фирмой "Norstat", в этом году 29% жителей Эстонии планируют потратить на рождественские подарки меньше денег, и только 4% - больше, чем в прошлом году.
Дарить и получать подарки в Рождество - далеко не самое главное, жители Эстонии во много раз больше ценят праздничный рождественский ужин, рождественские традиции и рождественское настроение. "Результаты опроса ясно показывают, что Рождество и рождественские праздники приносят много радости даже когда чувство финансовой уверенности у людей несколько ниже, и они планируют уменьшить свои праздничные расходы по сравнению с прошлым годом", - прокомментировала Биргит Аасмяэ, руководитель "Norstat Eesti".
В Эстонии 81% жителей наслаждаются Рождеством и с удовольствием сами способствуют созданию рождественского настроения, при этом 16% респондентов отмечают Рождество только для того, чтобы порадовать своих близких.
Среди участников опроса, проведенного "Norstat", 2% любят Рождество так сильно, что хотели бы, чтобы праздничное рождественское настроение царило вокруг них круглый год. У 21% респондентов дома есть особый рождественский свитер, а 10% планируют купить его к Рождеству.
В период рождественских праздников в церковь ходят 20% всех респондентов, среди людей старше 60 этот показатель составляет 28%.