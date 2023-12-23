Откроется прямое авиасообщение между Тарту и Хельсинки

Авиасообщение между Тарту и Хельсинки откроется 31 марта 2024 года и продлится, по условиям договора, как минимум до конца 2027 года.

В неделю будет осуществляться 12 регулярных рейсов из Тарту в Хельсинки и обратно. Точное расписание полетов Finnair опубликует 16 января.

За весь период до конца 2027 года Finnair получит от Тарту дотацию за обслуживании линии в размере 3,2 миллиона евро, пишет Rus.ERR.