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Откроется прямое авиасообщение между Тарту и Хельсинки

12 полетов в неделю
Северное побережье
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Самолет Finnair в международном аэропорту Хельсинки.
Самолет Finnair в международном аэропорту Хельсинки. Фото: Ilja Smirnov

Тартуская мэрия подписала с финской авиакомпанией Finnair договор о регулярном авиасообщении между Тарту и Хельсинки на следующие четыре года. Об этом сообщил новостной портал Rus.ERR.

Авиасообщение между Тарту и Хельсинки откроется 31 марта 2024 года и продлится, по условиям договора, как минимум до конца 2027 года.

В неделю будет осуществляться 12 регулярных рейсов из Тарту в Хельсинки и обратно. Точное расписание полетов Finnair опубликует 16 января.

За весь период до конца 2027 года Finnair получит от Тарту дотацию за обслуживании линии в размере 3,2 миллиона евро, пишет Rus.ERR.

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