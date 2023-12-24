С нового года на линиях Elron увеличится время в пути

- В новом расписании также изменится время прибытия и отправления многих рейсов, пожалуйста, не забудьте просмотреть их самостоятельно, - сообщил менеджер по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ.

Из-за дополнительных временных ограничений скорости в восточном направлении ожидается более длительное время в пути, которое варьируется в зависимости от участка маршрута. Например, время в пути Таллинн - Аэгвийду остается прежним, а на линии Таллинн - Нарва увеличится на 9-15 минут.

- Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee выявил 39 переездов повышенного риска, на которых до июня 2024 года будут введены временные ограничения скорости для пассажирских поездов в целях обеспечения безопасности, - сказал Мярт Эренпрейс, член правления Elron.

Эренпрейс подчеркивает, что предотвратить столкновения все же проще водителям.

- Только водитель на дороге может избежать столкновения с поездом, поскольку тормозной путь поезда в зависимости от скорости и погодных условий составляет от 400 до 1400 метров. Водитель должен соблюдать правила дорожного движения, - добавил он.