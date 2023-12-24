С сегодняшнего дня разрешен выход на лед

В связи с улучшением ледовой обстановки пограничники с 24 декабря разрешат выходить на лед Чудского озера.
Выезд на лед на транспортных средствах по-прежнему запрещен.
Также запрещается выходить на лед на участке между деревней Смольница и истоком реки Нарвы. Запрещено выходить на лед ближе, чем на километр от устья Эмайыги. В устьях других рек запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устья. Запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пиирисааре и на участке между Пиирисааре и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу.
По льду водоема можно выходить на Чудское озеро.
В целях защиты жизни людей запрещается передвигаться пешком и на вездеходах по льду этих приграничных водных объектов:
Нарвское водохранилище
река Нарва
Теплое озеро
Псковское озеро
Озеро Пабра
Озеро Ванику
Озеро Крийва
Озеро Паттина