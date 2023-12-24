С сегодняшнего дня разрешен выход на лед

Также запрещается выходить на лед на участке между деревней Смольница и истоком реки Нарвы. Запрещено выходить на лед ближе, чем на километр от устья Эмайыги. В устьях других рек запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устья. Запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пиирисааре и на участке между Пиирисааре и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу.