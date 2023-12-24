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С сегодняшнего дня разрешен выход на лед

Северное побережье
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Выход на тонкий лед.
Выход на тонкий лед. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В связи с улучшением ледовой обстановки пограничники с 24 декабря разрешат выходить на лед Чудского озера. 

Выезд на лед на транспортных средствах по-прежнему запрещен.

Также запрещается выходить на лед на участке между деревней Смольница и истоком реки Нарвы. Запрещено выходить на лед ближе, чем на километр от устья Эмайыги. В устьях других рек запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устья. Запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пиирисааре и на участке между Пиирисааре и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу.

По льду водоема можно выходить на Чудское озеро.

В целях защиты жизни людей запрещается передвигаться пешком и на вездеходах по льду этих приграничных водных объектов:

Нарвское водохранилище

река Нарва

Теплое озеро

Псковское озеро

Озеро Пабра

Озеро Ванику

Озеро Крийва

Озеро Паттина

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