Жителей Эстонии призывают поделиться любимыми местами для моржевания

Земельный департамент создал зимнюю карту, где каждый может отметить свои любимые места для зимнего купания и открыть для себя новые места.

Это продолжение летней кампании по картированию мест для купания. В сентябре около 400 человек отметили на карте лучшие места для купания в Эстонии, а пляж Кунда был признан народным любимцем.

- Самым интересным было читать комментарии людей, которые они описывали место для купания. Некоторые из них были эмоциональными, другие информативными. Карту изначально планировалось создать как временную кампанию в качестве иллюстрации, но в итоге она оказалась действительно хорошим подспорьем, - прокомментировала главный специалист по пространственным данным Земельного департамента Анн Рехемаа. - Участие было настолько активным, что некоторые люди уже отметили места, где можно купаться и зимой. Вот почему мы решили сделать отдельный призыв к картированию мест для зимнего купания.

Чтобы отметить новое место для купания, жителям Эстонии предложено выбрать инструмент "Отзыв" в правой части интерактивной карты, щелкнув на местоположение места для купания на карте и выбрав "Отметить любимое место для купания зимой". Приветствуются как комментарии, так и картинки, которые автоматически появятся на карте вместе с отмеченным местом.

Места для купания, собранные в конце лета, также можно увидеть на карте. Таким образом, в дальнейшем можно будет удобно составлять планы летнего и зимнего купания.

Ожидается, что места зимних купаний будут нанесены на карту к 31 января 2024 года, после чего будет составлена ​​сводка этих мест.