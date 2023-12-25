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За неделю в Эстонии выявили свыше 6300 случаев заражения коронавирусом

Северное побережье
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Фото: Narva Haigla

Заболеваемость COVID-19 в Эстонии за последнюю неделю выросла на 6%. Увеличилось и количество попавших в больницы пациентов с коронавирусом, 13 человек скончались, передает rus.err.

С 11 по 17 декабря в стране зарегистрировали 6378 новых случаев заражения COVID-19, что на 6,3% больше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

Рост заболеваемости замедлился во всех возрастных группах, а в большинстве возрастных групп заболеваемость сохранялась на стабильном уровне, отмечают чиновники.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 361 пациента (неделей ранее 344) с коронавирусом. 131 пациент попал в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее их было 121). В интенсивной терапии нуждались 13 человек, как минимум шести пациентам требовалась искусственная вентиляция легких. Большинство из нуждавшихся в госпитализации - лица старше 60 лет.

За неделю, по предварительным данным больниц, скончались 13 пациентов с коронавирусом.

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