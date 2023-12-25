В центре Нарвы произошла поножовщина

В социальной сети TikTok появилось видео из Нарвы, на котором видно несколько полицейских машин и машин скорой помощи у жилого дома на улице Вестервалли. В социальных сетях пошли слухи, что там произошло убийство, однако полиция этого не подтверждает, пишет RusDelfi.