В центре Нарвы произошла поножовщина

24 февраля стало известно, что накануне вечером на улице Вестервалли произошло нападение на двух человек. Нападавшего задержали по горячим следам.
В социальной сети TikTok появилось видео из Нарвы, на котором видно несколько полицейских машин и машин скорой помощи у жилого дома на улице Вестервалли. В социальных сетях пошли слухи, что там произошло убийство, однако полиция этого не подтверждает, пишет RusDelfi.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар, примерно в девять часов вечера 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 44-летний мужчина ударил острым предметом мужчину и женщину, нанеся им ранения.
Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого. Прибывшие медики доставили пострадавших в больницу.
Полиция выясняет точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства.