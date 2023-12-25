За сутки шесть человек пострадали на трассе Таллинн - Нарва

23 декабря, в 22:49 ДТП произошло на 20-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль Nissan Micra с 35-летней женщиной за рулем вылетел с дороги. Пострадавшую отвезли в больницу.

В этот же день, в 22:56 авария случилась на 28-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Руу, где с дороги вылетел автомобиль BMW, которым управляла 25-летняя женщина. Водителя и 46-летнего пассажира доставили в больницу.

24 декабря, в 19:22 на 18-м километре этого же шоссе при обгоне управление потеряла 27-летняя водитель BMW 520D Drive. В итоге автомобиль вылетел с дороги. Водитель и два пассажира 64 и 10 лет были доставлены в больницу.