С нового года в Эстонии введут компенсацию за лечение мигрени

- Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, и теперь мы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. С января мы включим лекарство в список [препаратов, компенсируемых Больничной кассой], - сообщила глава отдела компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк. Для бюджета Кассы здоровья это будет означать расходы в размере 200 000 евро в год.

По данным на этот год, с диагнозом "хроническая мигрень" в Эстонии живут более 11 000 человек.

Харк полагает, что благодаря компенсации доступность препарата улучшится.

Невролог Тоомас Тоомсоо отметил, что врачи рады возможности назначать эффективное лекарство, которое пациенты смогут себе позволить по более низкой цене.

В 2024 году расходы Кассы здоровья на компенсацию больничных и рецептурных лекарств составят почти 310 млн евро.