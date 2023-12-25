С нового года изменятся суммы привязанных к минимальной зарплате пособий

До уровня минимальной зарплаты, т.е. с 725 до 820 евро, вырастет ставка минимальной родительской зарплаты, выплачиваемой Департаментом социального страхования.

Кроме того, минимальная дневная ставка пособия по уходу за ребенком и родительского отпуска по уходу за ребенком с особыми потребностями увеличится с 34,25 до 38,74 евро.

Эти пособия выплачиваются по минимальной ставке, если за родителя не выплачивался социальный налог в период, на базе которого рассчитывается размер пособия.

До нового уровня минимальной зарплаты также повысится размер компенсации для жертв преступлений, связанных с насилием.

Пособие по безработице, привязанное к размеру минимальной зарплаты, увеличится с 327,05 до 362,50 евро.

Также изменится минимальный размер страхового возмещения по безработице, но точные цифры выяснятся в начале года.

Пособие по нетрудоспособности будет проиндексировано в следующем году, и его точный размер выяснится к 1 апреля, одновременно с индексацией пенсий.