Для граждан Эстонии отменили льготные визы в Россию

Речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом, с которыми у России заключены международные договоры об упрощенной выдаче виз, сообщает российское агентство ТАСС, отмечая, что в прошлом году эти договоры были фактически заморожены.

Граждане, ранее освобождавшиеся от визового сбора, должны будут его уплачивать. Это близкие родственники россиян из соответствующих стран, школьники, студенты и аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, участники научной, культурной и спортивной деятельности. Также в их числе предприниматели, водители-дальнобойщики и те, кто едет в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений.

Одновременно приостанавливается положение, согласно которому визовый сбор составлял 35 долларов. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах от 50 до 300 долларов.