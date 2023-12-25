Эстонский благотворительный телемарафон собрал более 210 000 евро

Самая продолжительная благотворительная передача Эстонии "Свет Рождества" вышла в эфир вечером 25 декабря, чтобы поддержать новорожденных и маленьких детей Эстонии. Через несколько часов была преодолена отметка в 200 000 евро, сообщает RusPostimees.
Телефоны для сбора пожертвований работали весь день, и к тому времени, как "Свет Рождества" проработал всего час, жители Эстонии пожертвовали более 170 000 евро в поддержку новорожденных детей.
Прямой эфир "Свет Рождества" с трогательными встречами и музыкой начался 25 декабря в 18:45 на ETV и в 19:15 на ETV+. К 21:30 сумма пожертвований достигла 210 000 евро.
Партнер телемарафона - Фонд поддержки родильных домов - помогает отделениям родильных домов по всей Эстонии, чтобы поддерживать рождение здоровых детей и предотвращать проблемные ситуации при родах. Благодаря добрым пожертвователям и поддержке проекта "Свет Рождества", фонд помогает приобретать столы для реанимации новорожденных и кувезы.
Прямой эфир сопровождался музыкой оркестра струнных инструментов VHK под управлением Расмуса Пуура. К ним присоединились Curly Strings, Ханс Кристиан Аавик и Теодор Синк, Маарья, Мария Листра и другие.
"Свет Рождества" сделал краткий перерыв вечером в половине девятого, чтобы начать с новыми силами в 21:20. Телефоны для пожертвований останутся открытыми до полудня 28 декабря.