Эстонский благотворительный телемарафон собрал более 210 000 евро

Телефоны для сбора пожертвований работали весь день, и к тому времени, как "Свет Рождества" проработал всего час, жители Эстонии пожертвовали более 170 000 евро в поддержку новорожденных детей.

Прямой эфир "Свет Рождества" с трогательными встречами и музыкой начался 25 декабря в 18:45 на ETV и в 19:15 на ETV+. К 21:30 сумма пожертвований достигла 210 000 евро.

Партнер телемарафона - Фонд поддержки родильных домов - помогает отделениям родильных домов по всей Эстонии, чтобы поддерживать рождение здоровых детей и предотвращать проблемные ситуации при родах. Благодаря добрым пожертвователям и поддержке проекта "Свет Рождества", фонд помогает приобретать столы для реанимации новорожденных и кувезы.

Прямой эфир сопровождался музыкой оркестра струнных инструментов VHK под управлением Расмуса Пуура. К ним присоединились Curly Strings, Ханс Кристиан Аавик и Теодор Синк, Маарья, Мария Листра и другие.

"Свет Рождества" сделал краткий перерыв вечером в половине девятого, чтобы начать с новыми силами в 21:20. Телефоны для пожертвований останутся открытыми до полудня 28 декабря.