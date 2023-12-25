В 2024 году только 4 из 12 государственных праздников выпадают на выходные дни

На субботу или воскресенье в 2024 году попадают День независимости (24 февраля) и День победы в освободительной войне (23 июня). Кроме того, всегда в воскресенье отмечают религиозные праздники: Пасху, которую в этом году будут праздновать 31 марта, и день Святой троицы (19 мая).

Новый год (1 января) отпразднуют в понедельник. Страстная пятница, как обычно, выпадает на пятницу. В следующем году ее отметят 29 марта. День весны (1 мая) - отпразднуют в среду. Иванов день (24 июня) выпадает на понедельник. День восстановления независимости ЭР (20 августа) выпадает на вторник. Рождественский сочельник (24 декабря) также отметят во вторник. Первый день Рождества (25 декабря) в следующем году отметят в среду, второй день Рождества (26 декабря) - в четверг.

Национальный (День независимости) и 11 государственных праздников являются в Эстонии выходными днями. По закону о трудовом договоре, рабочие дни, предшествующие 1 января, 24 февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на три часа.

Также в Эстонии имеется 15 государственных знаменательных дат, которые не являются выходными днями.

Со списком государственных праздников и знаменательных дат можно ознакомиться здесь.

В 2023 году половина из государственных праздников Эстонии выпали на выходные дни. В 2022 году на рабочие дни выпали лишь 5 госпраздников из 12.