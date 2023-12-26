В Рождество и Новый год не применяется понятие "ночной покой"

В Законе об охране общественного порядка определены три даты - ночь на 1 января, 25 февраля и Иванова ночь, когда не применяется понятие ночной покой.

- Следовательно, в это время можно праздновать, веселиться, издавать повышенный шум, использовать световые эффекты, - сказал юрист, руководитель Progressor Õigusbüroo Данил Липатов в передаче "Кофе+".

Формулировка громкий шум достаточно расплывчатая. "Здесь мы исходим из обращений, то есть если человек считает, что шум достаточно громкий. В дневное время правоохранительные органы скорее всего не отреагируют, потому что нет нарушения общественного порядка. В ночное время патруль приезжает и проводит оценочное суждение относительно уровня шума", - добавил юрист.

- Закон о квартирной собственности гласит, что мы должны пользоваться квартирой таким образом, чтобы не причинять ущерб другим соседям. Однако в этом же законе есть положение о том, что мы должны проявлять терпимость в отношении бытовых шумов, которые издают соседи. То есть должно быть взаимное уважение, сказал Липатов.