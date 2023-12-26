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Эксперт: уровень безработицы по меркам масштаба кризиса не так высок

Северное побережье
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Фото: Arvet Mägi

Предприниматели в Эстонии накопили достаточно большой капитал, но из-за бюрократических и других препятствий инвестировать его в Эстонию сложно, есть риск, что вскоре его начнут вкладывать за пределами страны, передает dv.ee слова Ээро Треуманна, руководителя корпоративного банкинга Swedbank Eesti.

Треуманн также отметил, что нынешний уровень безработицы невысок по меркам масштаба кризиса в экономике. Он объясняет это тем, что предприниматели не хотят избавляться от обученных сотрудников, чтобы не попасть в ситуацию, в которой после пандемии COVID19 оказались рестораны, сократившие персонал и не имеющие возможности вновь его нанять, когда наступили лучшие времена.

Кроме того, предприятия избавляются от арендных сотрудников с частичной занятостью, которые не попадают в статистику.

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Эстония
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