С нового года изменятся суммы экологических пошлин

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что изменения касаются госпошлин за разрешения на использование ресурсов окружающей среды, морского дела, наземного транспорта, а также ставок госпошлин за процедуры, предусмотренные Законом о железных дорогах, Строительным кодексом, Законом о признании профессиональных квалификаций и Законом об электронных коммуникациях.

Больше всего вырастут ставки госпошлин на экологические разрешения, такие как разрешение на специальное использование воды, а также разрешения на размещение загрязняющих веществ, отходов и выброс загрязняющих веществ в атмосферу из стационарного источника, которые увеличатся почти в четыре раза с нынешних 520 евро до 1990 евро.

Кроме того, усложнится ценообразование комплексного экологического разрешения, стоимость которого увеличится с нынешних 1240 евро в четыре-пять раз.