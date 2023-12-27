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В новом году пенсионеры будут получать больше

Северное побережье
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Необлагаемый налогом доход пенсионеров с 1 января 2024 года увеличится до 776 евро. Также весной ожидается индексация пенсий, пишет rus.err.

Уже с 1 января 2024 года уровень не облагаемого подоходным налогом дохода пенсионеров увеличится с 704 до 776 евро. 

- Допустим, ваша пенсия составляет 400 евро, и она полностью освобождается от подоходного налога автоматически. У вас остается этот остаток в размере 376 евро. И вы его можете применить, например, к зарплате. И для этого нужно предоставить работодателю соответствующее заявление, - отметила советник по коммуникациям Департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж.

При этом не облагаемая подоходным налогом ставка будет применяться к пенсии автоматически и отдельных заявлений для этого в департамент подавать не нужно.

В апреле 2024 года произойдет также индексация пенсий. Ставка индексации пока неизвестна. При вычислении индекса учитывается изменение поступления доли пенсионного страхования от социального налога за предыдущий год в объеме 80%, а также изменение индекса потребительских цен за предыдущий год в объеме 20%.

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