Канцлер права: за доступность мест в домах попечения отвечают самоуправления

В декабре канцлеру права поступило несколько обращений от людей, недовольных тем, что вопреки обещаниям снизить расходы на уход в домах попечения, в некоторых случаях теперь приходится платить даже больше, сообщает rus.err.
По словам канцлера права Юлле Мадизе, местные самоуправления отвечают за доступность мест в домах попечения. В частности, волости и города обязаны предоставить место в доме попечения нуждающемуся в нем человеку, они также должны помогать людям, которые испытывают трудности с получением помощи из-за слишком высокой платы, а семья человека, нуждающегося в помощи, участвует в оплате расходов за место в доме попечения только в предусмотренных законом случаях и объеме.
- Реформа системы попечения не изменила эти правила. Однако реформа возложила на местные власти обязанность покрывать расходы, включенные в стоимость места в доме попечения. Остальные расходы на дом попечения (проживание, питание и другие расходы) должен оплачивать сам человек, - пояснила Мадизе.
По ее словам, задача местного самоуправления - определить, в какой степени человек и его семья могут нести расходы на проживание, питание и др.
- Человек должен оплачивать только ту часть расходов, которая соответствует его положению. Местные власти должны обеспечить, чтобы после оплаты места в доме попечения у человека оставались деньги, например, на покупку рецептурных лекарств, вспомогательных средств и других предметов первой необходимости, а также на собственные мелкие расходы, - пояснила Мадизе.
Она отметила, что для определения собственного вклада определяется доход получателя, то есть размер государственной пенсии, накопительной пенсии, пособия по нетрудоспособности и социальный налог. И если это меньше размера пенсии по старости за второй квартал предыдущего года, который в этом году составляет 634,89 евро, муниципалитет компенсирует разницу между платой, взимаемой с получателя, и его/ее доходом.
Например, если человек получает пособие по нетрудоспособности в размере 558 евро в месяц, а стоимость места в организованном самоуправлением доме попечения составляет 1200 евро, из которых 525 евро - расходы на проживание, питание и другие расходы, то разница не будет компенсирована, поскольку доход человека превышает ту часть, которую платит он. Если же место в организованном муниципалитетом доме попечения стоит 1500 евро, из которых 700 евро приходится на питание, проживание и другие расходы, муниципалитет в любом случае обязан покрыть 77,89 евро из этих расходов.
Затем выясняются потребности, обоснованные расходы и состояние имущества человека, в том числе выясняется, имеет ли нуждающееся лицо право на получение содержания от членов семьи, как это предусмотрено Законом о семье.
- Эта оценка не обязывает члена семьи предоставлять данный размер содержания, а лишь указывает на финансовое положение нуждающегося, если бы ему предоставляли содержание, - уточнила канцлер права.
Наконец, определяется соответствующая плата, которую можно взимать с человека за услугу, с учетом стоимости, объема услуги и финансового положения получателя и его семьи.
Мадизе считает, что если способность родственника оплачивать место в доме попечения была оценена до повышения платы, то можно ходатайствовать в волостной или городской администрации о снижении платы. Кроме того, решение муниципалитета может быть опротестовано в административном суде.
- В некоторых случаях даже полезнее сначала подать жалобу и дождаться решения по ней, потому что так можно будет выяснить причины, по которым волость или город приняли именно такое решение. Затем можно подумать, стоит ли обращаться в административный суд, - посоветовала канцлер права.