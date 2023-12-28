Канцлер права: за доступность мест в домах попечения отвечают самоуправления

Например, если человек получает пособие по нетрудоспособности в размере 558 евро в месяц, а стоимость места в организованном самоуправлением доме попечения составляет 1200 евро, из которых 525 евро - расходы на проживание, питание и другие расходы, то разница не будет компенсирована, поскольку доход человека превышает ту часть, которую платит он. Если же место в организованном муниципалитетом доме попечения стоит 1500 евро, из которых 700 евро приходится на питание, проживание и другие расходы, муниципалитет в любом случае обязан покрыть 77,89 евро из этих расходов.

Затем выясняются потребности, обоснованные расходы и состояние имущества человека, в том числе выясняется, имеет ли нуждающееся лицо право на получение содержания от членов семьи, как это предусмотрено Законом о семье.

- Эта оценка не обязывает члена семьи предоставлять данный размер содержания, а лишь указывает на финансовое положение нуждающегося, если бы ему предоставляли содержание, - уточнила канцлер права.

Наконец, определяется соответствующая плата, которую можно взимать с человека за услугу, с учетом стоимости, объема услуги и финансового положения получателя и его семьи.

Мадизе считает, что если способность родственника оплачивать место в доме попечения была оценена до повышения платы, то можно ходатайствовать в волостной или городской администрации о снижении платы. Кроме того, решение муниципалитета может быть опротестовано в административном суде.

- В некоторых случаях даже полезнее сначала подать жалобу и дождаться решения по ней, потому что так можно будет выяснить причины, по которым волость или город приняли именно такое решение. Затем можно подумать, стоит ли обращаться в административный суд, - посоветовала канцлер права.