В рейтинге паспортов эстонский паспорт занял тридцатое место

С паспортом Эстонии возможно посетить без визы 97 стран. По этому показателю Эстония значительно уступает занявшей 24 место Литве, с паспортом которой можно посетить 101 страну. Латвию, с паспортом которой можно без визы посетить 96 стран, Эстония опережает на три позиции.

Ежеквартальный индекс паспортов Henley и индекс паспортов VisaGuide.World подсчитывают количество стран, в которые граждане разных государств могут попасть без визы.

Несмотря на то, что Henley считается авторитетом, индекс основан исключительно на количестве направлений, которые их граждане могут посетить без визы.

VisaGuide.World учитывает и другие факторы, подсчитывая "балл значимости направления" для каждой страны.

При этом учитывается тип въездной политики, которую страна применяет к паспорту - безвизовый режим, электронное разрешение ETA, виза по прибытии, электронная виза, одобренная посольством виза, въезд без паспорта или запрет на въезд. Также начисляются баллы за ВВП страны, глобальную мощь и развитие в ней туризма.

Безвизовый въезд в страну с высоким показателем значимости направления приносит паспорту больше баллов в индексе, чем въезд в страну с низким показателем.