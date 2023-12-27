Основную часть вызовов в праздники составили "разборки" между близкими людьми

25 декабря в полицию сообщили, что 41-летняя женщина ударила своего партнера во время ссоры на улице Вахтра в Кохтла-Ярвеле. Женщина была задержана. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря в полицию сообщили, что 36-летний мужчина ударил 46-летнего мужчину во время ссоры на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря информатор сообщил в полицию, что в Кивиыли мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мать. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 40-летний мужчина в группе на улице Вахтра в Кохтла-Ярвеле ударил женщину. Мужчина был арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

25 декабря в полицию сообщили, что 28-летний мужчина напал на 24-летнюю женщину в Ахтме. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

24 декабря в полицию сообщили, что 55-летнюю женщину избил неизвестный мужчина на улице А.Пушкина в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в волости Мяэтагус пьяный 40-летний мужчина избил свою супругу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.