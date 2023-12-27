Основную часть вызовов в праздники составили "разборки" между близкими людьми

В течение рождественских праздников патрули Идаской префектуры полиции несколько раз выезжали на вызовы, которые в основном были связаны со случаями семейного насилия.
25 декабря в полицию сообщили, что 41-летняя женщина ударила своего партнера во время ссоры на улице Вахтра в Кохтла-Ярвеле. Женщина была задержана. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
25 декабря в полицию сообщили, что 36-летний мужчина ударил 46-летнего мужчину во время ссоры на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
25 декабря информатор сообщил в полицию, что в Кивиыли мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мать. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что пьяный 40-летний мужчина в группе на улице Вахтра в Кохтла-Ярвеле ударил женщину. Мужчина был арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
25 декабря в полицию сообщили, что 28-летний мужчина напал на 24-летнюю женщину в Ахтме. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
24 декабря в полицию сообщили, что 55-летнюю женщину избил неизвестный мужчина на улице А.Пушкина в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
24 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в волости Мяэтагус пьяный 40-летний мужчина избил свою супругу. Полиция арестовала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
24 декабря в полицию сообщили, что на бульваре Тооме в Ахтме пьяный 36-летний мужчина напал на свою спутницу и ее дочь. Мужчина был арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви между супругами произошел конфликт, в результате которого оба получили ранения. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
23 декабря полиции стало известно, что на бульваре Эстония в Ахтме пьяный 24-летний мужчина ударил своего партнера. Нападавший был арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
22 декабря в полицию сообщили, что 21-летний пьяный мужчина ударил охранника в магазине, расположенном на улице Фама в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
23 декабря в полицию сообщили, что мужчина в состоянии опьянения угрожал находившейся там женщине острым предметом в развлекательном заведении, расположенном на улице Пяхклимяэ в Нарве. Полиция арестовала мужчину.