В Эстонии усугубились проблемы с поставками лекарств

Этой весной родители столкнулись с дефицитом подходящих детям антибиотиков и жаропонижающих средств, а осенью из государственного резервного запаса пришлось выдавать препарат Sorbister для почечных больных, так как из-за проблем с поставками в аптеках его не хватало. В этом году с острой нехваткой лекарств столкнулись и больницы.

- Например, в больницах для лечения последствий инфарктов и инсультов используются очень важные лекарства, проблемы с поставками которых наблюдаются уже год, но благодаря хорошему сотрудничеству мы смогли добиться того, чтобы никто не остался без лечения, - сообщил глава отдела надзора за импортом и экспортом Лекарственного департамента Марко Тийслер.

В 2021 году в аптеках был дефицит 183 лекарств, в прошлом году - 359, по состоянию на конец этого года - 450 препаратов, причем в случае 130 препаратов причина дефицита неизвестна. Второй существенной причиной стал внезапный всплеск спроса, например, на препарат Ozempic, который популярен среди худеющих, но лекарства могут быть в дефиците и из-за проблем с производством.

- Производителям не хватает действующего вещества. Действующие вещества поступают из третьих стран, они не всегда доступны, об этом заявил один из крупнейших европейских производителей антибиотиков, – пояснил Тийслер.

Проблемы с поставками лекарств ставят в сложное положение не только пациентов, но и врачей, которым приходится быстро находить замену, иногда в условиях скудной информации об альтернативах.

Если раньше в случае дефицита лекарств пациенту приходилось платить полную стоимость препарата, выписанного в качестве замены, то недавно Касса здоровья в порядке исключения решила распространить скидку на некоторые альтернативы.

По словам руководителя Союза провизорских аптек Ли Роотслане, проблемы с поставками лекарств - усугубляющаяся проблема во всей Европе.

- В этом году в сотрудничестве с Лекарственным департаментом и семейными врачами мы составили рекомендации, чтобы при возникновении проблемы не решать ее постфактум, а стараться предусмотреть какие-то решения и избежать паники. В случае с детскими сиропами было так, что люди читали о нехватке сиропа, шли в аптеку и брали два сиропа вместо обычного одного, - отметила Роотслане.

Лекарственный департамент рекомендует иметь дома недельный запас нерецептурных и месячный запас рецептурных препаратов.