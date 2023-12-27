Перевозчики вынуждены перегружать тысячи тонн груза прямо на таможне РФ

За 11 месяцев 2023 года в регионе деятельности Кингисеппской таможни осуществлено 1939 перегрузок в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1728 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов", - сообщает пресс-служба Северо-Западного Таможенного Управления.

Одной из ответных мер на введенный странами Евросоюза запрет на движение российских автотранспортных средств по территории Евросоюза стал запрет на осуществление международных автомобильных перевозок товаров (за исключением товаров первой необходимости) по территории РФ иностранными автотранспортными средствами, установленный Правительством РФ 30 сентября 2022 г.

В связи с исключением из данного Постановления с 30 июня 2023 г. мест перегрузки, расположенных в Санкт-Петербурге, произошло изменение логистических маршрутов перевозок товаров автомобильным транспортом. Автомобильные перевозчики осуществлявшие ранее перегрузки товаров в городе Санкт-Петербурге, переориентировались на осуществление перегрузок в зоне таможенного контроля Ямбургского таможенного поста Кингисеппской таможни.

Во втором полугодии 2023 года произошло увеличение количества перегрузок товаров, осуществляемых в зоне таможенного контроля Ямбургского таможенного поста.

Всего за 11 месяцев 2023 года в регионе деятельности Ямбургского таможенного поста было перегружено 1939 транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в странах, которые ввели санкции на перевозку товаров российскими автомобильными перевозчиками. Из них 1396 транспортных средств следовали из Европейских стран, 534 - вывозили товар с территории Евразийского экономического союза.

Кингисеппская таможня отмечает, что в связи с закрытием Финляндией автомобильных пунктов пропуска на российско-финляндской границе в декабре 2023 года продолжается тенденция к увеличению количества перегрузок товаров в зоне таможенного контроля Ямбургского таможенного поста Кингисеппской таможни.