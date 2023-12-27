RMK приглашает проводить старый год на новой познавательной тропе Оруского парка

На бесплатном мероприятии, которое продлится с 13.00 до 16.00, участники смогут сначала ознакомиться с учебным маршрутом. Кроме того, в этот день парк предлагает и другие увлекательные мероприятия. "Руководитель по исследованиям и развитию Центра энергетических открытий Ааре Баумер с помощью простых бытовых инструментов и приспособлений сделает понятными сложную физику и способы получения энергии. Посетители также смогут кое-что опробовать на месте. Мы предложим легкие закуски, а завершится мероприятие тематическим представлением научного театра "KVARK", - рассказала специалист по экологической осведомленности отдела рекреации RMK Лийна Каррофельдт.

В перерывах между мастер-классами посетители смогут ознакомиться с красивым Оруским парком, с учебным маршрутом зеленой энергии, проходящим по парковым дорожкам, и слегка подкрепиться. Бесплатные автобусы доставят желающих из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви.

После открытия оснащенный интерактивными инфоносителями образовательный маршрут, посвященный возобновляемым источникам энергии, в Оруском парке будет доступен для всех желающих.

Оруский парк является туристическим объектом республиканского значения, который, согласно данным мониторинга RMK, посещают в среднем 138000 человек в год. "Парк является излюбленным местом прогулок местных жителей, а также серьезным туристическим магнитом для гостей издалека. Нашей целью было повысить ценность популярного места, и поэтому мы превратили Оруский парк в своего рода выставочное пространство, которое помогает повысить осведомленность об охране окружающей среды и зеленой энергетике. С этой целью мы создали в парке специальный маршрут, пройдя по которому, можно получить новые увлекательные знания о возобновляемых источниках энергии. Для этого мы предлагаем современные интерактивные варианты, например, с помощью мобильного телефона и дополненной реальности каждый может построить в Оруском парке ветрогенератор или даже целую гидроэлектростанцию", - пояснила Лийна Каррофельдт.