ОДИН ВОПРОС ⟩ Зачем Люганузескому волостному управлению внедорожник?

- Волостное управление выставило на аукцион несколько автомобилей, поскольку им больше десяти лет и их содержание экономически нецелесообразно. Поэтому волостное собрание дало 26 октября разрешение на взятие автомобилей в капитальную аренду на срок до пяти лет. Внедорожник предназначен для дорожного специалиста и хозяйственного отдела, его стоимость может составить до 50000 евро.

Кроме того, на 35000 евро разрешено приобрести для него дополнительное снаряжение: снежный плуг, скребок и разбрасыватель песка. Внедорожник и будет предназначен для обслуживания волостных дорог. Разбрасыватель песка позволит посыпать зимой дороги песком или солью, и это разумно, ведь до сих пор все это делалось вручную, в прямом смысле слова - с помощью ведер.