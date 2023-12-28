Йыхвиские волостные руководители приглашают на прогулку

В ходе прогулки протяженностью около пяти километров, которая начнется в 18.00 от Йыхвиской музыкальной площадки, планируют осмотреть построенные в Йыхви за последнее время новые объекты. Во время прогулки можно будет заодно обсудить планы Йыхви на будущее и потребовать также у волостных руководителей отчета, почему часть планов осуществляется, а часть откладывается и ждет лучших времен. "Мы приглашаем вас поучаствовать и сообща обсудить, ведь только ваши мнения и предложения помогают формировать будущее нашего родного края. Вместе мы в состоянии совершать чудеса и сделать Йыхвискую волость еще более хорошим местом для проживания", - сообщило волостное управление в своем призыве.