Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 16 мая.
КУЛЬТУРА
* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - "Ukrainaga südames" / "С Украиной в сердце", благотворительный концерт Украинской Национальной капеллы бандуристов имени Майбороды. Вход свободный, но пожертвования в поддержку культуры и вооруженных сил Украины приветствуются.
* В Силламяэском центре кульутры в 18.00 - "Lõpetamata lugu" / "Неоконченная история", концерт, посвященный юбилею танцевального коллектива "Антре" - 20 лет. Билет - 6 евро.
* В клубе "Сомпа" - вечер комедии театра "ЯРГ": 18.00 - "Эффект домино", 19.00 - "Театральные анекдоты". Вход свободный.
СПОРТ
* На Кивиылиском стадионе в 18.00 - этап Пюссиского серийного бега.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, полуфинал: БК "HITO" / "Elvarem" - "Järva valla spordikeskus".