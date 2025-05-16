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Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

Михайловская церковь.
Михайловская церковь. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 16 мая.

КУЛЬТУРА

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - "Ukrainaga südames" / "С Украиной в сердце", благотворительный концерт Украинской Национальной капеллы бандуристов имени Майбороды. Вход свободный, но пожертвования в поддержку культуры и вооруженных сил Украины приветствуются.

* В Силламяэском центре кульутры в 18.00 - "Lõpetamata lugu" / "Неоконченная история", концерт, посвященный юбилею танцевального коллектива "Антре" - 20 лет. Билет - 6 евро.

* В клубе "Сомпа" - вечер комедии театра "ЯРГ": 18.00 - "Эффект домино", 19.00 - "Театральные анекдоты". Вход свободный.

СПОРТ

* На Кивиылиском стадионе в 18.00 - этап Пюссиского серийного бега.

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига Эстонии по баскетболу, полуфинал: БК "HITO" / "Elvarem" - "Järva valla spordikeskus".

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