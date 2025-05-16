Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?

* В Йыхви в Михайловской церкви в 18.00 - "Ukrainaga südames" / "С Украиной в сердце", благотворительный концерт Украинской Национальной капеллы бандуристов имени Майбороды. Вход свободный, но пожертвования в поддержку культуры и вооруженных сил Украины приветствуются.