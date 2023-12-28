План продажи городища Пуртсе вызывает критику местных жителей

- То, что сейчас делает волость, очень недальновидно, - прокомментировала план волости Люганузе выставить историческое здание на аукцион Лийна Липп, член правления деревенского общества Пуртсе. По ее словам, волость уже много лет не несет никаких расходов, связанных с этим зданием, и даже зарабатывает доход благодаря "Taube Catering OÜ", арендующему там помещения для ресторана "Von Taube".