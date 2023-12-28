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План продажи городища Пуртсе вызывает критику местных жителей

Эрик Калда
, журналист
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Сейчас ресторан "Von Taube", действующий в замке Пуртсе, открыт последние дни, а с января закроется, пока не станет ясно, каковы будут планы волости относительно этого здания.
Сейчас ресторан "Von Taube", действующий в замке Пуртсе, открыт последние дни, а с января закроется, пока не станет ясно, каковы будут планы волости относительно этого здания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Планы волости Люганузе выставить городище Пуртсе на продажу вызывают у местных жителей опасения, что это историческое здание со временем придет в упадок.

- То, что сейчас делает волость, очень недальновидно, - прокомментировала план волости Люганузе выставить историческое здание на аукцион Лийна Липп, член правления деревенского общества Пуртсе. По ее словам, волость уже много лет не несет никаких расходов, связанных с этим зданием, и даже зарабатывает доход благодаря "Taube Catering OÜ", арендующему там помещения для ресторана "Von Taube".

Община опасается, что здание придет в упадок

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